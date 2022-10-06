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Mehmetçik'e Dünya Kupası görevi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da 22'nci FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmetçike Dünya Kupası görevi
​Mehmetçik'e Dünya Kupası görevi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da 22'nci FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, TSK unsurları 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyonun güvenliğini sağlamakta görev alacak.

POLİSE GEÇİCİ GÖREV

Organizasyona 1 milyon kişinin üzerinde katılım beklendiği ifade edilen tezkerede, Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden unsurların katılımıyla Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nın müştereken icra edileceği bildirildi. TSK, kara ve deniz unsurlarından oluşan müşterek bir kuvvetle Katar'da olacak. Kupada Türk Polisi de görev yapacak. Geçici görevlendirme ile Katar'a gidecek 3 bin 500 polis, turnuva süresince stadyumlar ile takımların konaklayacağı otellerin güvenliğini sağlayacak.

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