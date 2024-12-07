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Melek İpek'in beraatine onay

Melek İpek'in beraatine onay

Oğuzhan Ürüşan
04:007/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Melek İpek
Melek İpek

Antalya'da 3 yıl önce kendisine işkence yapıp, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (34), hukuk mücadelesinde adaletin tecelli etmesiyle özgürlüğüne kavuştu. Yargıtay, “Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmişse faile ceza verilmez” hükmüyle verilen kararı usulden temyiz edilemez buldu ve dosyayı kesinleştirdi. Öldürülen Ramazan İpek'in (32) yakınlarının başvurusu üzerine temyiz istemine bakan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin kararında, bölge adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararların temyiz incelemesine tabi olmadığı belirtildi. Ceza Dairesi, temyiz isteminin oy birliğiyle reddine hükmetti. Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, “Bu karar, adaletin sağlandığını gösteriyor” diyerek kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.


#Antalya
#Ramazan İpek
#Melek İpek

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