Meltem Miraloğlu ABD'de saldırıya uğradı

Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmiş ve kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile sürpriz bir evliliğe imza atmıştı.

Grady ile evliliğinde servet değerinde olan bir de miras anlaşması yaptığı iddia edilen Miraloğlu, bir süre sonra eşiyle yollarını ayırmıştı.

Onur Akay'ın iddiasına göre, Meltem Miraloğlu ABD'de kendisine aşık olan bir genç tarafından darp edildi.

Akay ifadelerinde şu cümlelere yer verdi: Kırılan kaburga uçları akciğere batıp akciğer sönmesi yaşayan Miraloğlu, cerrahi müdahale ile kurtarılmış ve sağlık durumu da iyiymiş.

Meltem Miraloğlu kimdir?

13 Ocak 1987 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 2 yaşında iken ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Küçük yaşlardan itibaren oyuncu olmak isteyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur.





Ünlü oyuncu "Adını Kalbime Yazdım" adlı dizide "Dicle" karakterini canlandırdı. Sekerat Son filminde rol aldı.





Kılıç Günü, Bir Bulut Olsam dizilerinde de rol alan Miraloğlu, Aşık, Ateş,Güzel Günler Göreceğiz gibi filmlerde yer aldı.

Kaynak: Onur Akay



