Meral Akşener Saadet Partisi'nde

Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından toplantıya katılmak üzere Saadet Partisi binasına geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i, Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Temel Karamollaoğlu karşıladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.
İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüşmesi nedeniyle toplantı saat 16.00'da ertelenmişti.
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