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Meral Akşener Saadet Partisi'nde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından toplantıya katılmak üzere Saadet Partisi binasına geldi. Akşener'i genel merkez önünde Temel Karamollaoğlu karşıladı.

15:50 . 6/03/2023 Pazartesi
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Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu

Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından toplantıya katılmak üzere Saadet Partisi binasına geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i, Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Temel Karamollaoğlu karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüşmesi nedeniyle toplantı saat 16.00'da ertelenmişti.

Ayrıntılar geliyor...



#Saadet Partisi
#Meral AKşener
#Ankara
33 dakika önce
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Meral Akşener Saadet Partisi'nde
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