Meral Akşener'in 'İmamoğlu' paylaşımı soru işaretlerine neden oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'nın Kozan ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kozan'da vatandaşa seslenen Akşener'in sonraki durağı ise İmamoğlu ilçesi oldu.
Akşener, bu ziyaretini Twitter hesabından "İmamoğlu'ndayız" notuyla paylaştı.
İmamoğlu’ndayız… 🫶🏻 pic.twitter.com/pSwOjSc4Wu
İmamoğlu’ndayız… 🫶🏻 pic.twitter.com/pSwOjSc4Wu— Meral Akşener (@meral_aksener) November 12, 2022
AKŞENER'İN PAYLAŞIMI SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLDU
Akşener'in paylaşımını bazı takipçileri "mesaj" olarak yorumladı. Geçtiğimiz dönemde adaylık için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Akşener'in, son günlerde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını istediği ileri sürülüyor.