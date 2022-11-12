Gündem Meral Akşenerin İmamoğlu paylaşımı soru işaretlerine neden oldu
POLİTİKA

Meral Akşener'in 'İmamoğlu' paylaşımı soru işaretlerine neden oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sonraki durağı İmamoğlu ilçesi oldu. Akşener, bu ziyaretini Twitter hesabından "İmamoğlu'ndayız" notuyla paylaştı.

Akşener'in paylaşımını bazı takipçileri "mesaj" olarak yorumladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşenerin İmamoğlu paylaşımı soru işaretlerine neden oldu
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'nın Kozan ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kozan'da vatandaşa seslenen Akşener'in sonraki durağı ise İmamoğlu ilçesi oldu.

Akşener, bu ziyaretini Twitter hesabından "İmamoğlu'ndayız" notuyla paylaştı.

AKŞENER'İN PAYLAŞIMI SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLDU

Akşener'in paylaşımını bazı takipçileri "mesaj" olarak yorumladı. Geçtiğimiz dönemde adaylık için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Akşener'in, son günlerde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını istediği ileri sürülüyor.

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