Meral Akşener'in Trabzon Bodrum ve Hatay'a da özel jetle uçtuğu ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2018 yılında yaptığı bir konuşmada, özel uçak kullanmadığını, tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğini söylemiş, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Malatya Havalimanı'nda toplanan bir grup partili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve diğer yöneticileri karşılamıştı.n

Bu sözlerine rağmen Akşener, birçok ziyaretini özel jetiyle gerçekleştirmesiyle gündeme geldi. Akşener, son olarak, İstanbul - Malatya seyahatinde 'Hawker 800XP Performance' tipi özel jet kullanmıştı. Akşener için makam aracı karayolundan sevk edilerek havalimanı kapısında hazır tutulmuştu.

GÜNDEM "İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız" diyen İYİ Parti lideri Akşener Malatya'ya özel jetle uçtu

Akşener'in bu seyahatinden önce 10 Mayıs ve 24 Haziran'daki Trabzon, 31 Mayıs'taki Hatay ve 28 Haziran'daki Bodrum ziyaretlerinde de özel jet tercih ettiği ortaya çıktı.

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Trabzon

Ordu

Hatay

OYNAT 00:34 Özel jetle seyahat eden Akşener'in "Biz özel uçakla gezmiyoruz sözüm söz hepsini satacağım" ifadeleri gündemde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir takım temaslarda bulunmak üzere gittiği Malatya seyahatinde özel jet kullandı. Akşener'in daha önceki 'Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın.' ifadeleri yeniden gündeme geldi. BiP'te paylaş

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