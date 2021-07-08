Gündem Meral Akşenerin Trabzon Bodrum ve Hataya da özel jetle uçtuğu ortaya çıktı
POLİTİKA

Meral Akşener'in Trabzon Bodrum ve Hatay'a da özel jetle uçtuğu ortaya çıktı

"Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, geçtiğimiz aylarda Trabzon, Bodrum ve Hatay'a gerçekleştirdiği ziyarette de özel jet kullandığı ortaya çıktı. Akşener, geçtiğimiz günlerde Malatya'ya yaptığı seyahatinde 'Hawker 800XP Performance' tipi özel jeti kullanmasıyla gündeme gelmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşenerin Trabzon Bodrum ve Hataya da özel jetle uçtuğu ortaya çıktı
Meral Akşener'in özel jetlerle gerçekleştirdiği ziyaretler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2018 yılında yaptığı bir konuşmada, özel uçak kullanmadığını, tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğini söylemiş, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Malatya Havalimanı'nda toplanan bir grup partili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve diğer yöneticileri karşılamıştı.n
Malatya Havalimanı'nda toplanan bir grup partili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve diğer yöneticileri karşılamıştı.n

Bu sözlerine rağmen Akşener, birçok ziyaretini özel jetiyle gerçekleştirmesiyle gündeme geldi. Akşener, son olarak, İstanbul - Malatya seyahatinde 'Hawker 800XP Performance' tipi özel jet kullanmıştı. Akşener için makam aracı karayolundan sevk edilerek havalimanı kapısında hazır tutulmuştu.

"İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız" diyen İYİ Parti lideri Akşener Malatya'ya özel jetle uçtu
GÜNDEM
"İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız" diyen İYİ Parti lideri Akşener Malatya'ya özel jetle uçtu

Akşener'in bu seyahatinden önce 10 Mayıs ve 24 Haziran'daki Trabzon, 31 Mayıs'taki Hatay ve 28 Haziran'daki Bodrum ziyaretlerinde de özel jet tercih ettiği ortaya çıktı.

Trabzon
Trabzon

Ordu
Ordu

Hatay
Hatay

Özel jetle seyahat eden Akşener'in
OYNAT 00:34
Özel jetle seyahat eden Akşener'in "Biz özel uçakla gezmiyoruz sözüm söz hepsini satacağım" ifadeleri gündemde
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir takım temaslarda bulunmak üzere gittiği Malatya seyahatinde özel jet kullandı. Akşener'in daha önceki 'Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın.' ifadeleri yeniden gündeme geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım
OYNAT 00:41
CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere özel jet uçağıyla gittiği Samsun'da, iktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, 'Unutmayın ben maliyeciyim. 27 buçuk yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir... Hepsini biliyorum.' dedi.

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