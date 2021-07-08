Meral Akşener'in Trabzon Bodrum ve Hatay'a da özel jetle uçtuğu ortaya çıktı
"Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, geçtiğimiz aylarda Trabzon, Bodrum ve Hatay'a gerçekleştirdiği ziyarette de özel jet kullandığı ortaya çıktı. Akşener, geçtiğimiz günlerde Malatya'ya yaptığı seyahatinde 'Hawker 800XP Performance' tipi özel jeti kullanmasıyla gündeme gelmişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2018 yılında yaptığı bir konuşmada, özel uçak kullanmadığını, tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğini söylemiş, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözlerine rağmen Akşener, birçok ziyaretini özel jetiyle gerçekleştirmesiyle gündeme geldi. Akşener, son olarak, İstanbul - Malatya seyahatinde 'Hawker 800XP Performance' tipi özel jet kullanmıştı. Akşener için makam aracı karayolundan sevk edilerek havalimanı kapısında hazır tutulmuştu.
Akşener'in bu seyahatinden önce 10 Mayıs ve 24 Haziran'daki Trabzon, 31 Mayıs'taki Hatay ve 28 Haziran'daki Bodrum ziyaretlerinde de özel jet tercih ettiği ortaya çıktı.