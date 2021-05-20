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POLİTİKA

Meral Akşener’in yalan siyaseti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çirkin bir üslupla Netanyahu’ya benzettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine cevap vermesi sonrası yalana sarıldı. 2’inci Dünya Savaşı’nda Yahudilerin hayatını kurtaran Türk diplomatları anısına, Türk milletini temsilen dönemin Başbakan'ı Erdoğan'a verilen ‘Yahudi cesaret madalyası’nı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsına verilmiş gibi çarpıttı. Akşener, daha önce de aynı yalanı paylaşıp daha sonra silmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener’in yalan siyaseti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e "Beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bir siyasetçi var. O, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. İsrail’in Başbakanına Davos’ta verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunu söylemiş ve 40 yıllık siyasi hayatı özellikle bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan’a söyleyemezsin" cevabını vermişti.

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MERAL AKŞENER YALANA SARILDI

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine verdiği tepkiye, daha önce yanlış olduğunu bildiği için sildiği bir çarpıtmayı, yeniden paylaşarak yanıt vermeye kalktı. Akşener, "Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır" dedi.

TÜRK DİPLOMATLARI ADINA VERİLMİŞTİ

Akşener’in “madalya” diye bahsettiği, Amerikan Yahudi Kuruluşu ADL’nin 2’inci Dünya Savaşı’nda Yahudilerin hayatını kurtaran Türk diplomatları anısına, Türk milletini temsilen dönemin Başbakan'ı Erdoğan'a 2004’de verdiği ‘Yahudi cesaret madalyası’.

ADL’nin Direktörü Abraham H. Foxman, madalyanın Türk diplomatlar hayatta olmadıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a (O dönem başbakandı) sunulduğunu açıklamıştı.

YILLAR ÖNCE SİLDİ YENİDEN PAYLAŞTI

Akşener, bu gerçeği çarpıtarak madalyanın bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsına verildiği söyleminde bulundu. Akşener, 2018’de de benzer bir paylaşım yapmıştı.

Kendisine verilen "ADL 2. Dünya Savaşı’nda Yahudilerin hayatını kurtaran Türk diplomatları anısına, cesur Türk halkını temsilen Erdoğan'a verdi bu ödülü" cevabı sonrası paylaşımını silmişti. Akşener, yıllar sonra yeniden aynı yalanı paylaştı.

AKŞENER ERDOĞAN İÇİN NE DEMİŞTİ?

  • İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına dair konuşmasında çirkin bir üslupla benzetmede bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, işgalci İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetmişti. "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanmıştı.

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