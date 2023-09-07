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Merdiven altı kurslara QR kod

İzinsiz açılan merdiven altı kursları takibe alan Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin izinli ve müfredatı onaylı özel eğitim kurslarına erişmesi için kurumlara OQ kodla kimlik tanımladı. Kodu okutarak kurumların izinli olup olmadığı tespit edilebilecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 7/09/2023 Thursday
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim döneminde izinsiz açılan, merdiven altı kurslarla ilgili sıkı denetim yapacak. Velilerin, MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü bünyesinde izinli ve müfredatı onaylı olan özel öğretim kurslarına erişmeleri için kurumlara QR kodla kimlik tanımlaması yapıldı. Tanımlama yapılanların MEB tarafından izinli ve müfredatı onaylı kurslar olduğu belirtilirken, veliler bu kodları okutarak kurslarla ilgili tüm kimlik bilgilerine erişebilecek.

FETÖ MERDİVEN ALTINA İNDİ

MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, açık lise okuyan öğrenciler merdiven altı, denetimsiz, izinsiz ve içeriği konusunda faydası olmayan kurslara devam ediyor. Bunun yanı sıra bir kısım merdiven altı kursların, özellikle FETÖ bağlantısı sebebiyle resmi ve özel okullarda ilişiği kesilen kişiler tarafından yönetildiği bilgisi edinildi. Buna önlem olarak QR kodlu çözüm getiren MEB, süreçte İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yapacak.

Vergi vermiyorlar

MEB’e bağlı kursların yanı sıra birkaç öğretmenin birleşip kurduğu, yayınevi, kişisel gelişim adı altında sınava hazırlayan ya da farklı isimlerle hizmet veren birçok kaçak kurs var. Merdiven altı diye tabir edilen bu kurslar, hem yönetmelikte belirlenen kurallara uymuyorlar hem de vergi vermiyorlar. Bu kursların bir kısmının kapısında MEB’e bağlı olduğunu gösteren tabela da yer alıyor.



#Eğitim
#FETÖ
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