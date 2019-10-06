Merdiveni boşver portre daha önemli

Daha önce esnafı tehdit ederek adeta haraca bağlayan Özcan, belediyenin 20 metre uzağındaki bozuk yürüyen merdivenleri tamir ettirmedi.

TAMİRİ ÇOK MU ZOR?

Bolu’nun gözde merkezlerinden Yukarı Çarşı'ya vatandaşların kolaylıkla ulaşmasını sağlayan yürüyen merdivenler yerel seçimlerden bu yana çalışmıyor. Belediyenin yanı başında bulunan ve aylardır Özcan'ın gözü önünde çalışmayan merdivenlerden özellikle yaşlı vatandaşlar ve küçük çocuğu olan kadınlar şikayetçi. Özcan'dan 6 ayda herhangi bir proje beklemediklerini ifade eden vatandaşlar en azından yürüyen merdiven gibi belediye için küçük ama vatandaşlar için büyük problemlerin çözülmesini istiyor. Özcan'a tepki gösteren vatandaşlar, "Belediye önünden yukarı çarşıya çıkan merdivenleri görüyorsunuz. Herşey güzel oluyor gerçekten. Bunları çalıştırmak çok mu zor? Yazıktır, günahtır bu insanlara. Çok basit gibi görünse de insanlarımıza büyük zorluk çıkaran bir mesele" diye konuştu.

34 BİN LİRA VERMİŞ

34 bin TL'ye mal olan Atatürk portresi çizimi

Özcan'ın belediyenin hemen yanındaki yürüyen merdivenleri 6 aydır tamir ettirmemesi üzerine, belediyenin yanındaki tünelin üst kısmına 34 bin lira bedelle Atatürk portresi çizdirmesi de tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, öncelik olarak yürüyen merdivenlerin tamir edilmesini beklerken 34 bin liraya portre çizilmesine bir anlam veremediklerini söyledi.