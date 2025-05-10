Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması için set çekildi

İpsala Kaymakamlığı koordinesinde Çeltik Komisyonu, DSİ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hamzadere Sulama Birliği, Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi ve Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifiyle bir komisyon kurulacağı, her gün toplanılarak, su riskini değerlendirip, gerekli tedbirlerin anlık alacağını belirtildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, "Çiftçilerimiz için tedbirlerimizi erken alıyoruz. Meriç nehrinde her sene oluşturduğumuz setti bu sene erken yaptık. Hamzadere sulama birliği aracılığıyla yaptığımız settin amacı deniz suyunun Meriç suyuna karışmasını engellemektir. Amacımız çiftçilerimiz için tüm riskleri en aza indirerek verimli bir sezon geçirmektir. Deniz suyunun Meriç Nehri'ne girmesini engellemek için oluşturulan set, stabilize malzemesiyle desteklenecek, hızlı bir şekilde malzeme tedariki sağlayacaktır. Çiftçimiz için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Bereketli bir sezon diliyoruz" dedi.