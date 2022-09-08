Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı

Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'nde dün Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı.

Mahallede farklı mevkilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

GECE BOYUNCA MÜDAHALE

Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi.

OYNAT 00:51 Mersin Gülnar'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı. Mahallede farklı mevkilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi. Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor. BiP'te paylaş

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YETKİLİLER BÖLGEDE

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer, yangın bölgesinde incelemede bulundu, ekiplerin çalışmasını takip etti.

GÜNDEM Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK

Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek verdi.

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OYNAT 00:52 Mersin'deki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü: Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ve Silifke ilçesine bağlı bir mahalleye kadar yayılan yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi. BiP'te paylaş

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TRAFİĞE AÇILDI

Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe açıldı.

'11 uçak, 29 helikopter müdahale ediyor'

Tarım ve Orman Bakanlığı, devam eden yangında son duruma ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mersin ili Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 07.13’te başlayan orman yangınına saat 07.20 itibarı ile ilk müdahale yapılmıştır.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları; 11 uçak, 29 helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv Güç), 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile devam etmektedir. Orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralanmış olup, tedavileri yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

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'AKKUYU NÜKLEER SANTRAL İNŞAATINI TEHDİT ETMİYOR'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak "Mersin-Antalya Karayolu'nda ulaşım sağlandı. Yangın tamamen kontrol altına alınamadı. Akkuyu Nükleer Santral inşaatını tehdit etmiyor. Rüzgar şiddetli, zaman zaman da yön değiştiren bir rüzgar var. Bu çalışmaları güçleştiren bir unsur. Yaz aylarını geride bırakmış olsak da yangının mevsimi olmaz aslında, şartlar oluştuğunda her mevsimde yangın oluşur. Maalesef yüzde 90'ı insan ihmaliyle çıkan yangınlar. Yangının sebebiyle alakalı emniyet birimleri çalışmalarını sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, ”Mersin’deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Tiryaki, sabotaj ihtimali var mı? sorusuna, "Sabotaj şüphesi araştırılıyor. Şuan elimizde net bir bilgi yok. İncelemelerimiz sürüyor" dedi.

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BAKAN KOCA: YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"MERSİN Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor."

790 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.





Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti.

Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti.

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FOTOĞRAF 14 Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı.<br> Mahallede farklı mevkilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.<br> Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi.<br> Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.<br> Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya D-400 kara yolunda da tedbirler sürdürülüyor.<br> Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti. Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti.<br> Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor: İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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FOTOĞRAF 11 Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.<br> Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de yangına müdahaleye destek veriyor.<br> Yangına 5 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz ve 300 personelle müdahale ediliyor.<br> Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.<br> Tedbiren 30 ev boşaltıldı<br><br>Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız da yangın alanında incelemede bulundu, çalışmaları takip etti. Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da yangına müdahale eden ekiplere, hortum çekerek yardımcı oldu.<br> Ünüvar, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, \"Şiddetli rüzgara rağmen 4-5 uçak müdahale ediyor. Sıkıntı yaşayabilecek vatandaşlarımızın tahliyesiyle ilgili çalışmalar devam etmekte. Allah'ın izniyle yangını söndüreceğiz.\" diye konuştu.<br> Yangın nedeniyle bölgedeki 30 ev tedbiren boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için Gülnar'daki iki lise barınma yeri olarak hazırlandı.<br> Jandarma ekiplerinin de bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.<br> Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor: Tedbiren 30 ev boşaltıldı Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede 30 ev tedbiren boşaltıldı, iki lise barınma yeri olarak hazırlandı.

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FOTOĞRAF 12 AFAD'dan yapılan açıklamada, söz konusu orman yangınına müdahale çalışmalarının, Mersin Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, \"Yangından etkilenen 6 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Tedbir amacıyla 110 konut tahliye ediliyor. 460 kişilik barınma tesisi planlanmıştır. 400 kişilik sıcak yemek bölgeye sevk edilmiştir.\" bilgisi verildi. <br>Çalışmalara 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer, 15 TOMA ve 712 personelin katıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği bildirildi. İki ayrı noktada görünen alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için halen sahada 81 arazöz, itfaiye, jandarma, polis, AFAD olmak üzere 524 personelin görev aldığı belirtildi. 13 saatin geride kaldığı yangının söndürülmesi için Mersin dışında Adana, Antalya, Aksaray, Konya ve Karaman'dan destek geldiği kaydedildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ve Silifke ilçesine bağlı bir mahalleye kadar yayılan yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı. Mersin’deki orman yangını devam ediyor: 110 konut tahliye edildi Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınından etkilenen 6 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve tedbir amacıyla 110 konutun tahliye edildiğini bildirdi.



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