Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesine kadar yayılan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, karayolunun ulaşıma açıldığını ve alevlerin Akkuyu Nükleer Santral inşaatını tehdit etmediğini söyledi. Yangına 11 uçak, 9'u askeri 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personel ile müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, ”Mersin’deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı.
Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe açıldı.
'11 uçak, 29 helikopter müdahale ediyor'
Tarım ve Orman Bakanlığı, devam eden yangında son duruma ilişkin açıklamada bulunmuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mersin ili Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 07.13’te başlayan orman yangınına saat 07.20 itibarı ile ilk müdahale yapılmıştır.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları; 11 uçak, 29 helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv Güç), 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile devam etmektedir. Orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralanmış olup, tedavileri yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.
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'AKKUYU NÜKLEER SANTRAL İNŞAATINI TEHDİT ETMİYOR'
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak "Mersin-Antalya Karayolu'nda ulaşım sağlandı. Yangın tamamen kontrol altına alınamadı. Akkuyu Nükleer Santral inşaatını tehdit etmiyor. Rüzgar şiddetli, zaman zaman da yön değiştiren bir rüzgar var. Bu çalışmaları güçleştiren bir unsur. Yaz aylarını geride bırakmış olsak da yangının mevsimi olmaz aslında, şartlar oluştuğunda her mevsimde yangın oluşur. Maalesef yüzde 90'ı insan ihmaliyle çıkan yangınlar. Yangının sebebiyle alakalı emniyet birimleri çalışmalarını sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, ”Mersin’deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Tiryaki, sabotaj ihtimali var mı? sorusuna, "Sabotaj şüphesi araştırılıyor. Şuan elimizde net bir bilgi yok. İncelemelerimiz sürüyor" dedi.
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BAKAN KOCA: YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Koca'nın açıklaması şu şekilde:
"MERSİN Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor."
790 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.
Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti.
Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti.