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Gündem Mersinde asansör boşluğuna düşen öğrenci yaralandı
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Mersin haberleri... Asansör boşluğuna düşen öğrenci yaralandı

Mersin'de asansör boşluğuna düşen öğrenci yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir lisede asansör boşluğuna düşen öğrenci yaralandı. Öğrencinin düşme anı da okuldaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi AA
O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Tarsus'un Altaylılar Mahallesi'ndeki bir lisede verilen kurslara katılan 9. sınıf öğrencisi Anıl Kağan Kottaş (15) koridorda bir arkadaşıyla koştuğu sırada engelli öğrencilerin kullandığı asansörün akordeon tipi sürgülü kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle açılan bölümden asansör boşluğuna düşen öğrenci yaralandı.

Bulunduğu yerden çıkartılan öğrenci Tarsus 70. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar bulunduğu belirtilen öğrenci yapılan müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada öğrencinin düşme anı da okuldaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arkadaşıyla oynadığı sırada asansör boşluğuna böyle düştü
OYNAT 00:20
Arkadaşıyla oynadığı sırada asansör boşluğuna böyle düştü
Mersin'de bir lisede verilen kurslara katılan 9. sınıf öğrencisi Anıl Kağan Kottaş (15) koridorda bir arkadaşıyla koştuğu sırada engelli öğrencilerin kullandığı asansörün akordeon tipi sürgülü kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle açılan bölümden asansör boşluğuna düşen öğrenci yaralandı.


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