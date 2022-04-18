Meslek liselerinden yeni rekor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin bu yılın ilk üç ayındaki gelirleri toplamının, geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 225 artırdıklarını söyledi. Özer, “2022 yılında hedefimiz 1,5 milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak. İlk üç sonuçlar hedefe kolay ulaşacağımızı gösteriyor. 2022 yılının ilk üç ayındaki gelirler toplamı, 2021 yılının aynı aylarına göre yüzde 225 artarak 333 milyon 490 bin liraya yükseldi” dedi.

EN FAZLA GELİR ANKARA’DAN

Özer, 2022 yılının ilk üç ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla Ankara (34 milyon), İstanbul (30,5 milyon) ve Gaziantep (24,4 milyon) olduğunu belirtti. Okul sıralamasında ise 7 milyon 933 bin liralık üretimle Ankara Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin birinci, Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi MTAL 7 milyon liralık üretimle ikinci ve İstanbul Büyükçekmece Kemerburgaz MTAL 6,5 milyon liralık üretimle üçüncü olduğunu belirtti.

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