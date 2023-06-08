Meteoroloji uyardı: Yağışlı havalar geri dönüyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara:
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 28
İstanbul:
Parçalı bulutlu 24
İzmir:
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 28
Adana:
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya:
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun:
Parçalı ve az bulutlu 23
Trabzon:
Parçalı ve az bulutlu 23
Erzurum:
Parçalı ve az bulutlu 25
Diyarbakır:
Parçalı ve az bulutlu 35
Yağışlar yurt genelinde etkili olacak
Yağışlar yurt genelinde etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Macit, yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını beklediklerini dile getirerek,
“Marmara’nın güneyi, Ege, İç Anadolu’nun batısında başlayacak yağmurlu yağışların cuma, cumartesi ve pazar günü yurdun tamamına yayılmasını bekliyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kısa süreli ve yerel olan yağışların perşembe günü İç Ege’de, İç Anadolu’nun kuzey batısında, cuma günü de İç Anadolu’nun kuzeyinde, Orta ve Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz”
dedi.
Sel ve dolu uyarısı
Sel ve dolu uyarısı
Macit, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek,
“Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yerel doğu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını uyarmak istiyorum”
ifadelerini kullandı.
Sıcaklık da azalacak
Sıcaklık da azalacak
Hava sıcaklığının yağışla beraber azalacağına dikkati çeken Macit,
“Yağışlı hava pazartesi gününe kadar yurdumuzda devam edecek, bunu söyleyebilirim. Mevsim normallerinde beklediğimiz hava sıcaklıklarını iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda önümüzdeki 7 gün boyunca yağışların devam edeceğini tahmin ediyoruz”
cümlelerine yer verdi.
Üç büyükşehirde hava durumu
Üç büyükşehirde hava durumu
Macit, önümüzdeki günlerde Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek hava olaylarına ilişkin ise şunları kaydetti:
“İstanbul’da önümüzdeki üç gün boyunca önemli bir yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı 24-25 dereceler civarında. Ankara’da perşembe günü akşam saatlerinde yağışımız başlıyor, cuma ve cumartesi aralıklı olarak devam edecek. Cuma günü Ankara’da kuvvetli gök gürültülü yağış bekliyoruz. İzmir’de ise perşembe günü için iç kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış var. Cuma günü sağanak yağışın gök gürültülü olarak devam ettikten sonra cumartesi yağış beklentimiz yok. İzmir’de de hava sıcaklığının 28 ila 30 derece civarında olmasını bekliyoruz.”
Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinde hava durumu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerin hava durumuna dair de bilgiler veren Macit,
“Deprem bölgesinde perşembe günü yağış yok ancak cuma ve cumartesi günü özellikle Akdeniz’in iç kesimlerinde ve Elazığ, Malatya çevrelerinde yağışlar bekliyoruz. Sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışımız yok. Dolayısıyla deprem bölgesi cuma ve cumartesi yağışlı. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor”
dedi.
- Macit, yurt geneli oluşacak yağışlı havanın yerel, kuvvetli ve kısa süreli oluşacağını, küçük ölçüde dolular beklendiğini ifade etti.
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