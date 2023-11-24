Meteorolojiden 4 deniz için fırtına uyarısı

Kuzey Ege Denizi

'nde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan, pazar günü ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi ve pazar akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.