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ZONGULDAK

Meteorolojiden 7 il için soğuk hava uyarısı! Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Zonguldak hava durumu

Meteorolojiden 7 il için soğuk hava uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta sıcaklıkların hafta sonunda 6 ila 15 derece azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmininde bulunuldu.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 7 ilde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı belirtildi.

Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle sıcaklıkların hafta sonunda 6 ila 15 derece azalacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması, pazartesi gününden itibaren de kuzey ve iç kesimlerde soğuk havanın etkisini artırması ile kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor."

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