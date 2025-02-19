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Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

14:3919/02/2025, Çarşamba
AA
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Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan
na göre, yarından itibaren etkili olacak kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Rize, Artvin, Elazığ'ın doğusu, Van'ın güneyi, Batman'ın kuzeyi ile Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Doğu Karadeniz
#Doğu Anadolu
#Güneydoğu Anadolu

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