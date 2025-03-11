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Meteoroloji'den Ege uyarısı: Fırtına geliyor

Meteoroloji'den Ege uyarısı: Fırtına geliyor

15:3611/03/2025, Tuesday
DHA
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Ege Denizi'nde yarın fırtına beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı.


Fırtınanın Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren, Orta Ege'de ise öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtildi. Fırtınanın güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 13 Mart'ta gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğine belirtilip, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

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