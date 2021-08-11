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TRABZON

Meteorolojiden 6 ile kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yarın da Orta Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli yağış öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı! Trabzon, Rize, Artvin, Bartın, Karabük, Kastamonu hava durumu
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Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, kuvvetli yağış bugün Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak. Sağanağın saat 17.00'ye kadar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Bazı bölgelerde yarın da sağanak bekleniyor

Öte yandan yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kocaeli, Sakarya, Niğde, Kayseri, Sivas, Çankırı, Hakkari çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Van'ın doğusunda yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerde ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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