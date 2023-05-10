Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 İzmir: Parçalı bulutlu 23 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 22 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 15 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 27