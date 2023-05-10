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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop ve Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

08:41 . 10/05/2023 Çarşamba
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop ve Gümüşhane ile Ankara’nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 İzmir: Parçalı bulutlu 23 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 22 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 15 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 27




#Hava durumu
#İstanbul
#Ankara
#Meteoroloji
#Marmara
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