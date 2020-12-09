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Meteoroloji'nin 9 Aralık hava durumu raporunda kar uyarısı: Hakkari, Bitlis, Muş, Van hava durumu

Meteoroloji'den kar uyarısı!

Aralık ayına girilmesi ile soğuk hava kendini iyiden iyiye hissettirirken çok sayıda ilde yükseklerde başlayan kar yağışları kent merkezlerini de etkisi altına almaya başladı. Soğuyan havalar sonrası vatandaşlar gün gün hava durumunu merak ediyor. 9 Aralık hava durumu belli oldu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge gelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte il il hava durumu..

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından girecek yağışlı sistemin zamanla bölge genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkâri’de 6, Van’da 8, Bitlis’te 1 ve Muş’ta 4 derece olması beklenmektedir” denildi.

Vaka sayılarının arttığı ilde dikkat çeken çağrı: Asıl tehlike evlerde ihbar edin!
FOTOĞRAF 9
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Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta sokaklarda herkesin birbirini uyardığını ancak toplanma merkezi halindeki evlerde kurallara uyulmadığını belirterek, Evlerde, ziyaretler, taziyeler, kadınlar arasındaki günler en çok korktuğumuz topluluk durumları dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında Trabzon’un da olduğunu açıkladı. Bakan Koca, Trabzon’da vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşandığını, yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 75 olduğunu belirtti.
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Filyasyon çalışmaları sonucunda kentte yaşanan vaka sayılarındaki artışta en önemli etkenin evlerde oluşturulan toplanmaların ve aile arasında maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulmaması olduğu ifade edildi. Virüsün aile üyeleri, akrabalar ve komşular arasında gün, ziyaret ve taziye gibi etkinliklerle daha çok yayıldığı tespit edildi.
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Bulaş riskinin evlerde aile üyeleri ve akrabalar arasında fazla olduğunu kaydeden Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Bakanlığın açıklamış olduğu rakamlardan sonra Trabzon’da son 2 gündür biraz iyileşme var. Ama biraz rahatlama oldu diye rehavete kapılmamak gerekiyor. Cadde ve sokaklar önemli tabi ki. Oralarda belli seviyelere kadar geldik. Ama böyle oldu diye sokaklarda kalabalıkları oluşturmamak gerekiyor.
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Onun dışında evlerde, ziyaretler, taziyeler, kadınlar arasında olan günler bizim en çok korktuğumuz topluluk durumları. Sokaklardan daha önemli olan aslında oralar. Sokaklarda herkes birbirini uyarıyor ama toplanma merkezi haline dönen evlerde kimse kimseyi uyarmıyor, ‘nasılsa biz bizeyiz’ diyerek kurallara uyulmuyor. Asıl tehlike evlerde. Evlere gelen ziyaretçiler ve eve gelip giden aile üyeleri de evde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalılar. Aile üyeleri arasında birbirlerine virüs taşıma bir şekilde gerçekleşiyor. Biz sağlık görevlileri gücümüzün üzerinde efor ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Yılmak yok, yorulmak yok ama halkın da duyarlı olduğunu, bu konularda yanımızda olduğunu ve kendilerini de koruduğunu duymak istiyoruz” diye konuştu.
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Kurallara uyulması gerektiğini belirten Usta, HES uygulaması üzerinden ihbar yapılabildiğine vurgu yaparak, Her gün bir kişiyi daha farkındalıkla hasta olmadan duyarlı hale dönüştürmemiz gerekiyor. Şu anda sosyal mesafeyi bozacak şekilde olan bütün tesisler kapalı. Sadece yaptırımlar yeterli değil, bir bütün olarak herkesin birbirini uyarıp doğru davranmaya yönlendirmesi gerekiyor. Bu anlamda bizim HES programımız var. Orada ihbar hattını arayıp şikâyette bulunulabildiği gibi kurallara uymayanların fotoğrafları da çekip yollanabiliyor. Bu şekilde de gerekli merciler harekete geçiyorlar dedi.
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Recep Ali Albayrak, Sokakta nasıl kurallara uyuyorsak evde de aynı şekilde kurallara uyuyoruz. Evde her aile üyesinin bir oturma yeri var. Herkes oralarda oturuyor. Evde herkes birbiri ile mesafeli. Ama evde maske takmıyoruz. Aslında evde de takılması gerekiyor ama insan evde bunalıyor. Biz bizeyiz nasılsa dikkatliyiz diyerek maske kullanmıyoruz” diye konuştu.
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Kurallara uymayanları kınayan Nermin Çolak, Kurallara uyuyoruz. Zaten yaşlıyız. Dışarıda fazla kalmıyoruz. Doktora geldim sıramın gelmesini dışarıda bekliyoruz. Dışarıda hiçbir yere dokunmuyoruz, hiçbir şeye dokunmuyoruz. Şimdi eve gidip üstümü başımı çıkarıp balkonda havalandıracağım. Banyoya girip temizleneceğim. Sirkeli su ile ellerimizi, burnumu temizleyeceğim sonra oturacağım. Evde eşim ve ben varım. Maske evde takmıyoruz” dedi.
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‘KOMŞULARIM BİRBİRLERİNE GİRİP ÇIKIYORLAR’ Mahbube Aşık, Evime asla misafir almam. Evime kimse gelmesin diye kızım herkesi tembihledi. Ama bakıyorum komşularım birbirlerine girip çıkıyorlar, beraber oturuyorlar. Ben kesinlikle kimse ile görüşmüyorum. Evde de maske takmıyoruz ama kızım yurt dışında yaşıyor bana geldiği zaman biraz daha fazla dikkat ettiği için evde de maske ile oturuyor” şeklinde konuştu. ‘TEBRİK ZİYARETİNE GİDENLER KORONA OLDU' Çok dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunan İmran Yoldaş ise, Asla evime kimseyi kabul etmem. Kapıyı çalana da kapıyı açmıyorum. Karşımdaki komşularım sürekli çağırır beni ama onlara da gitmedim. Aslında evde de takılması gerekiyor maske ama kurallara uyan yok. Arkadaşım ev aldı yeni. Sonra birbirlerine tebrik için ziyarete gittiler. Şimdide hepsine virüs bulaştı. Hepsi hastanede yatıyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
Vaka sayılarının arttığı ilde dikkat çeken çağrı: Asıl tehlike evlerde ihbar edin!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında Trabzon'un da olduğunu açıklaması üzerine gözlerin çevrildiği kentte görev yapan filyasyon ekipleri vaka sayılarındaki artışın bunun en büyük nedeninin aile üyeleri, akrabalar ve komşular arasında gün, ziyaret ve taziye gibi etkinlikler olduğunu belirletiyor. İl genelinde yaşanan vaka artışlarına ilişkin konuşan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ''Evlerde, ziyaretler, taziyeler, kadınlar arasında olan günler bizim en çok korktuğumuz topluluk durumları'' derken vatandaşlara ise ihbarda bulunmaları yönünde çağrıda bulunuyor.


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