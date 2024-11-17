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Meterolojiden 3 ile sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor

Meterolojiden 3 ile sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor

10:0117/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada, bazı bölgelerde kar ve sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan ve Şırnak haric), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı


Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, güney kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.


Rüzgar


Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.


Kuvvetli yağış uyarısı


Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Adana, Antalya ve Mersin için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı.



Bölgelerimizde hava


Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.


BURSA 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı


EDİRNE 1°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu


İSTANBUL 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu


KOCAELİ 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu,


A.KARAHİSAR 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı


DENİZLİ 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı


İZMİR 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MANİSA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.


ADANA 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.


ANTALYA 15°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.


HATAY 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.


MERSİN 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.


ANKARA 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı


ESKİŞEHİR 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı


KAYSERİ 0°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı


KONYA 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı



Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu


DÜZCE 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu


KASTAMONU 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu


ZONGULDAK 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu



Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


AMASYA 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu


SAMSUN 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı


TOKAT 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu


TRABZON 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı



Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak ve Erzincan haric) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM -4°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu


KARS -7°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı


MALATYA 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı


VAN 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı



Güneydoğu Anadolu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


DİYARBAKIR 6°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde sağanak yağışlı


GAZİANTEP 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.


SİİRT 10°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu


ŞANLIURFA 11°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu




#hava durumu
#meteoroloji
#sağanak

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