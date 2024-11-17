Meterolojiden 3 ile sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan ve Şırnak haric), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.