Meterolojiden 3 ile sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, güney kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.
Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Adana, Antalya ve Mersin için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.
BURSA 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
EDİRNE 1°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu,
A.KARAHİSAR 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 15°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ 0°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak ve Erzincan haric) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu
KARS -7°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
MALATYA 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
VAN 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 6°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 10°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu