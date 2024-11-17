Temiz tarım çiftçiyi kalkındırır

Organik tarım, teknik olarak düşündüğümüzden çok daha kapsamlı ve titizlikle yürütülmesi gereken bir süreç. Üretim aşamasında kimyasal gübre ya da pestisit kullanımı tamamen yasak; toprağın doğal gübrelerle beslenmesi ve hormon gibi katkı maddelerinden uzak durulması şart. Ancak, tüm bunlar yeterli değil. Üretim yapılacak arazinin de çevresel kirlilikten etkilenmeyen, temiz bir bölgede olması gerekiyor. Otoyol kenarında veya sanayi tesislerinin yakınında bulunan bir çevrede yetiştirilen ineklerin sütü, kimyasal gübre kullanılmamasına rağmen organik sayılmıyor mesela. Veya sanayi tesislerinin kirlettiği su kaynaklarıyla sulanan tarlalarda yetiştirilen meyve sebzelerin organik olma ihtimali de imkânsız. Ayrıca, bir tarlanın organik üretim yapabilmesi için yedi yıl boyunca kimyasallardan arındırılmış olması gerekiyor. Çevredeki diğer tarlaların da kimyasal maddelerden uzak olması şart. Tüm bu koşullar organik sertifikalı üretimi oldukça zahmetli ve maliyetli hale getiriyor. Bu yüzden de ancak belirli büyüklükteki çiftlikler veya yeterli finansal imkana sahip üreticiler bu süreci tam anlamıyla uygulayabiliyor. Sertifikasyon sürecini tamamlayabilen üreticiler, ürünlerini “Tarım Bakanlığı onaylı organik sertifikası” ile pazara sunabiliyor. Ancak bu sertifikaya sahip olmayan ürünlerin gerçekten organik olup olmadığını anlamak tüketici için neredeyse imkânsız. Son yıllarda dünya genelinde yaygınlaşan “greenwashing” ya da “yeşil pazarlama” gibi stratejiler de organik etikete dair şüpheleri artırıyor. Firmalar, doğaya duyarlı ve sağlıklı olduğu algısını oluşturmak için ürünlerine “yeşil”, “doğal”, “eko” gibi etiketler yapıştırarak aslında çoğu zaman çok da farklı olmayan ürünleri yüksek fiyatlarla satabiliyorlar. Harvard Üniversitesi’nin 2023 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, ABD’de tüketicilerin %70’i artık organik etiketlere güvenini yitirmiş durumda. Ülkemizde de bu durum farklı değil; birçok insan yüksek bedeller ödeyerek aldıkları ürünlerin gerçekten bu etiketi hak edip etmediğinden emin olamıyor. Bu noktada, daha uygulanabilir ve sürdürülebilir bir seçenek olarak “temiz tarım” kavramı karşımıza çıkıyor. Temiz tarım, kimyasal gübre ve pestisit kullanımını en aza indiren, geleneksel yöntemlere dayanan bir tarım anlayışı. Aslında, bu yöntem bize hiç de yabancı değil; anneannelerimizin, dedelerimizin bahçelerinde, tarlalarında gördüğümüz, atalarımızdan miras kalan tarım yöntemimiz. Bu yöntemde toprak, ihtiyaç duyulduğu kadar işleniyor, doğal yollarla beslenip güçlendiriliyor, atalık tohumlar kullanılıyor ve kimyasal kalıntı riski minimuma indiriliyor. En önemlisi, her şey mevsiminde yetiştiriliyor.