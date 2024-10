Ekmek bizim için ne ifade ediyor?

Ancak bugün, şehir hayatının hızlı akışı içinde ekmeğin kokusunu ve anlamını yitirdiğimiz zamanlar da oluyor. Sırf daha fazla kazanç uğruna ekmeğin, yani emeğin ve alın terinin değersizleştiğini de görüyoruz ne yazık ki… Cemil Meriç, “Bütün kültürler iç içe geçmiş, yabancılaşma her yeri sarmış” derken belki tam da bu yozlaşmayı kastediyor. Artık sosyal medyada değer yargıları kolayca manipüle edilebiliyor. Ekmeğe böylesine saygı gösteren bir toplum, aynı zamanda para hırsının ve hızlı tüketim alışkanlıklarının gölgesinde emeği ve alın terini giderek değersizleştiriyor. Para vererek ekmeği çiğnetebileceğiniz insan sayısı yok denecek kadar azken, daha fazla kazanmak uğruna ekmeğin değerini hiçe sayanların gün geçtikçe artıyor. Halk tarafından bir iki tepki çekiyorlar, sonra her şey normalleşiyor. Bu arada takipçileri çoğalıyor, gündemde daha fazla yer almaya başlıyor, marka reklamları, sponsorluklar derken bir bakıyorsunuz, ekmeğe hürmetsiz, kendi alanında baş köşeye oturmuş kitleleri selamlıyor. Son bir aya bakın; bebek cinayetleri, çocuğa şiddet, kadına şiddet, intiharlar, yenidoğan çeteleri… Her hafta bir başka yaralayıcı haberlerle karşılaşıyoruz. Ekmeğe hürmet bir kez yitirildiğinde sonuçları derin yaralar açar. Bebeklerin ölümünü göze alabilecek kadar paranın kölesi olan insanlar, insan hayatını hiçe sayarak gücü ve çıkarı peşinde koşanlar ve her türlü ahlaksızlığı bu uğurda mubah görenler, işte bu değer kaybının doğrudan yansımasıdır.