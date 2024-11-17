Dubai'de kültürel lezzetler

Son günlerin popüler tatlısı Dubai çikolatası hakkında yazmayan kalmamıştır sanıyorum. Ben de bugün biraz Dubai’den bahsetmek istedim. Kadayıf, Antep fıstığı ve çikolatadan oluşan, yer yer içinde altın parçacıkları da bulunan Dubai çikolatasını mucidi, Dubai’deki bir butik çikolata dükkanının sahibi Mısırlı bir hanım olmuş. Bir sosyal medya videosuyla izlenme rekorları kıran Dubai çikolatası yapımının kolaylığı da işin içine girince, ülkemizde de evlerdbue, pastanelerde üretilip satılmaya başlandı.





Burj Halifa da 4 tane iki Michelin yıldızlı restoran var

Aslında Dubai, dünya turizminin önemli merkezlerinden biridir. Küçük bir deniz ülkesi olan Dubai, yedi Birleşik Arap Emirliği'nden biridir. Eski geçim kaynağı balıkçılık ve inci olan Dubai, aynı zamanda bir ticaret merkeziydi. Petrol kaynaklarının keşfinden sonra oldukça zengin bir ülke haline geldi ve ülkeye yapılan yatırımlarla oldukça gelişmiş, lüks bir ticaret merkezi olarak dünyanın gözde mekanlarını da içinde barındırmaya başladı. Dünyanın en yüksek gökdeleni, aynı zamanda restoran, cami ve alışveriş merkezleri de içeren bir cazibe merkezi olan Burj Halifa da Dubai’de bulunmaktadır. Lüksün ötesinde lüks tanımının hayata geçtiği ülke olan Dubai’nin Burj Halifa’sında 4 tane iki Michelin yıldızlı restoran var.

Dubai, konumundan bilebileceğimiz üzere bir Arap ülkesidir. Ülkede gelişmişliği nedeniyle her milletten insana rastlamak mümkün. Özellikle Hindistan göçmenleri oldukça ciddi bir varlık oluşturuyor. Bu yüzden Arap mutfağı gibi Hint mutfağını da Dubai’den en lüks şekliyle bulmak mümkün. Elbette bunların yanında dünyanın en sevilen yemekleri ve mutfak kültürleri de buradaki restoran ve otellerde yer tutuyorlar. Türk aşçılar da Dubai’de yeteneklerini sergiliyor. Türk mutfak kültürünü yansıtan, Türk yemekleri pişiren restoranlar da var. Bugün Dubai mutfağının meşhur çikolatadan çok ötede ki Arap köklerine bakmak, ünlü ve lezzetli yemeklerinden birkaç tarif vermek istedim. Bu mutfakta, isimler farklı olsa da lokma tatlısının baharatlı versiyonunu, dolma ve sarmaları, güveç ve kebapları, keşkek gibi kadim yemekleri bulmak bizi şaşırtmasın çünkü binlerce yıllık bir kültür komşuluğumuz vardır. Sağlıklı ve mutlu bir pazar günü dilerim.





Balaleet

MALZEMELER:

l 2 su bardağı erişte

l 4 yumurta

l Bir tutam safran

l 2 yemek kaşığı şeker

l 2 yemek kaşığı tereyağı

l Yarım çay bardağı kıyılmış badem veya Antep fıstığı

l Bir fiske tuz

l Bir fiske kakule

YAPILIŞI:

Az tuz atılmış suyu kaynatalım ve erişteleri hafif diri kalacak şekilde haşlayalım. Süzüp soğuk sudan geçirelim. Safranı bir yemek kaşığı ılık su ile ıslatıp 10 dakika demleyelim. Yumurtaları çırpıp içine toz kakule, safran, bir fiske tuz ilave edelim. Bir tavada tereyağını eritip erişteleri bir kaç dakika çevirelim. Çırptığımız safranlı, kakuleli yumurtayı ekleyip hafifçe karıştıralım ve pişmesini bekleyelim. Üzerine şeker serelim ve iyice karıştıralım. Kıyılmış bademler serperek servise alalım. Afiyet olsun.





Harisa (harees)

MALZEMELER:

l 2 su bardağı buğday l 1 kg kemiksiz tavuk eti l Bir

çay kaşığı tuz l 1 çay kaşığı zencefil l 1 çay kaşığı

karabiber l 4 su bardağı su l 4 Yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI:

Buğdayı bir gece önceden ıslatalım. Tavuk etini iri parçalar halinde doğrayalım. Tavuk, buğday, tuz, zencefil, karabiber ve suyu ocağa koyup kısık ateşte keşkek gibi pişirelim. Daha sonra tahta kaşık yardımıyla iyice karışıp bir lapaya dönene kadar dövelim. Üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirerek servise alalım. Afiyet olsun.



