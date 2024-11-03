Çok katlı pastalarla tarihi yolculuk

Son günlerde oldukça popüler bir tatlı var, adı medovik. Sosyal medyada, kafelerde en çok sorulan lezzetlerden biri. Bir Rus tatlısı olduğu dilden dile dolaşıyor. Aslında medovik, Rus kültürü ile 19. yüzyılda, çarlığın sonlarında buluşuyor. Rus sarayında çariçe için pişirilen medovikin Polon, Ukrayna, Çek, Alman mutfaklarında yapılagelen birçok çeşidi var. Hatta Şili’de “bin yapraklı kek” adlı bir kuzeni de var medovikin. Benim de çocukluğumda bir amonyaklı pasta vardı annemin yaptığı. Bir tava ve bir mini oklava kullanarak yaprak yaprak pişirip, kat kat krema ile bir yaş pastaya dönüştürürdü. Çocukluktan bir nefes olduğu için midir bilmiyorum, bence medovikten çok daha güzeldir amonyaklı pasta. Bugün onun da tarifini vermek isterim.





Yassı ekmeklerin tarihi 30 bin yıl önceye kadar gider

Esasında sırniki tarifini yazarken de anlattığımız gibi bu yassı ekmeklerin tarihi 30 bin yıl önceye kadar gider. Ve dünyanın her yerinde, kimi buğday, kimi mısır, kimi pirinç unlarıyla, taşlar, kalın, lifli yapraklar, yassılanmış ahşaplar üzerinde, kâh ateşle, kâh buharla yassı ekmekler pişirilmiş, meyvelerle, balla, tereyağı ve kaymaktan mamul kremayla tatlandırılmıştır. Teknoloji gelişip insanın damak zevki de çeşitlilik arar oldukça, her gün bir başka nitelik kazanıp bugüne, bugünkü haline gelmiştir. Ben bugün, şu sıralar ülkemizin popüler lezzeti medovik çok bilindiği için yakın akrabalarının tariflerini vermek istiyorum. Siz de lezzetlerden lezzet beğenin, sağlıklı, mutlu bir pazar geçirin dilerim.





Torta de Mil Hojas (Şili bin katlı pastası)

MALZEMELER: Hamur için: l 4 su bardağı un l 300 g tereyağı l 5 yumurta sarısı l 1 kahve fincanı süt l 2 çay kaşığı kabartma tozu l 1 çay kaşığı vanilya l 1 kavanoz süt reçeli l Kıyılmış ceviz içi YAPILIŞI: Un, oda ısısında yumuşatılıp parçalara ayrılmış tereyağı, vanilya, yumurta sarısı, süt ve kabartma tozunu yoğurup bir hamur elde edelim. Hamuru buzdolabında en az yarım saat dinlendirelim. Küçük bezeler yapıp merdane ile açalım ve üzerini çatalla sık delip önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında pişirelim. Çıkardığımız her bir plaka hamuru soğutalım. Her kata süt reçeli sürerek ceviz serpelim. En son kat ta tamamlanınca üzerini ve yanlarını süt reçeli ile kaplayıp ceviz yapıştıralım. Birkaç saat buzdolabında dinlendirelim. Servise hazırdır, afiyet olsun.





Amonyaklı pasta

MALZEMELER: l 1 çay bardağı toz şeker l 2 yumurta l 4 yemek kaşığı tereyağı l 1 su bardağı süt l 4 su bardağı un l 1 tatlı kaşığı gıda amonyağı Krema için; l 10 yemek kaşığı şeker l 3 yemek kaşığı un l 1 yemek kaşığı nişasta l 2 yemek kaşığı kakao l 1 yumurta sarısı l 7 su bardağı süt l 4 yemek kaşığı tereyağı YAPILIŞI: Yumurta, şeker, süt, gıda amonyağı ve tereyağını iyice karıştıralım. Üzerine un ekleyip yumuşak bir kurabiye hamuru gibi hazırlayalım. Yarım saat dinlendirelim. Hamurdan 9 parça kopartıp inçe ince açalım. Kızdırılmış tavayı çok az yağa bandırılmış bir peçete ile silelim. Açtığımız hamurları tavada pembeleşene kadar iki yüzünü çevirerek pişirelim. Hamur plakalarını soğutalım. Ayrı bir yerde un, şeker, nişasta, yumurta sarısı, süt ve kakaoyu karıştırarak pişirerek kremamızı hazırlayalım. Lokmalar halindeki tereyağını ekleyip çırparak yedirelim. Pişirdiğimiz pasta katlarından ilkini bir tepsiye yerleştirelim. Üzerine kremamızdan biraz alıp kepçe yardımıyla döküp yayalım. İkinci katı yerleştirelim ve tekrar krema dökelim. Bu şekilde 9 katı çıkalım. En üste kalan kremayı kenarlarından akıp yanlarını kapatacak şekilde dökelim. Pastamızı buzdolabında en az iki saat dinlendirelim. Servise hazırdır, afiyet olsun.





Miodownik (Galiçya)

MALZEMELER: Hamur için: l 600 g çok amaçlı un l 80 g toz şeker l 1,5 tatlı kaşığı karbonat l Yarım çay kaşığı tuz l 100 g tereyağı l 2 çay bardağı bal l 1 kahve fincanı süt l 3 yumurta Krema: l 2 su bardağı süt l ½ su bardağı şeker l 2 yemek kaşığı mısır nişastası l 1 yemek kaşığı un l 1 paket vanilya l 4 yumurta sarısı Üzerine: l 100 g sütlü çikolata l 1çay bardağı krema l 1 su bardağı kıyılmış ceviz YAPILIŞI: Hamur için gerekli tüm malzemeyi karıştırıp yoğuralım. Dört parçaya bölelim. Bir pişirme kağıdının üzerinde plakalar halinde açalım ve buzdolabında yarım saat dinlendirelim. Bir tencerede süt, şeker, un ve nişasta ile bir krema pişirelim. Ocağı kapattıktan sonra vanilyayı ve yumurta sarılarını ekleyip çırpalım. Buzdolabındaki hamurları çıkarıp bir fırın tepsisine yerleştirelim. 160 derecede önceden ısıtılmış fırında rengi altın sarısı olana dek pişirelim ve soğutalım. Soğuyan medownik katmanlarını üzerine soğuttuğumuz kremayı sürerek üstüste dizelim. Çikolatayı benmari yöntemiyle eritelim. İçine kremayı karıştıralım. Hazırladığımız medownikin üzerine dökelim ve cevizi serpelim. Birkaç saat buzdolabında dinlendirelim. Afiyet olsun.



