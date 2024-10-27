Makarna ülkesiyiz ama…

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen’in kamuoyuna açıkladığı güncel bilgiler şöyle: Türkiye’nin yıl sonu makarna ihracatı hedefi 1,5 milyon ton. İlk 8 ayda yaklaşık 984 bin ton ihracatımız gerçekleşti. Bu yıl sonuna kadar hedefimiz 1,5 milyon ton ihracat gerçekleştirmek. 8 ayda 640 milyon dolar civarında ihracat yaptık. İhracatta önde olan ülkeler Güney Amerika, Afrika ve Japonya. İhracatımız artarak devam edecek. Çünkü dünyada Türk makarnası olgusu ortaya çıkmaya başladı. Türk makarnasının kalitesi, lojistik avantajları dünya genelinde bir tercih haline gelmemizi sağlıyor. İnsanlar her geçen gün güven duyuyor. 1 milyon 500 bin ton hedefiyle yıla başladık. Gidişatımızı takip ediyoruz. Bu rakamı çok rahat yakalayacağız. Önümüzdeki yıl hedeflerimizi biraz daha büyüterek 1 milyon 650 bin ton olarak belirledik. Bu hedefimize de ulaşacağımızı düşünüyorum.





Tüketiciyi aldatan gramaj oyunu

Gıda ürünlerinin ambalajları, ilgili yönetmelik kapsamında “reklam mecrası” olarak kabul edilirken bunların üzerindeki her türlü ifade ve görsel “ticari reklam” niteliği taşıyor.

Tüketicilere sunulan ambalajlı ürünlerdeki adet, uzunluk, hacim gibi içeriklerde değişiklik yapılmasına rağmen, bu değişikliğin yapılmadığı izlenimi veren yanıltıcı tanıtımları gündemine alan Reklam Kurulu gramaj ve boyut değişikliğini gizleyenlere ceza uyguluyor. Kurul söz konusu ürünleri, tüketici başvuruları, rakip firma şikayetleri ve resen denetimlerle inceliyor.

İncelemeler sonucu, ambalajlarında gıda mevzuatına aykırı sağlık beyanları içeren, içeriğinde katkı maddesi bulunmasına rağmen katkısız olduğu izlenimi veren, “hakiki”, “gerçek” gibi abartılı ifadeler kullanan, işlenmiş gıdalarda “doğal” ibaresi yer alan, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaları çocukların ilgisini çekecek ürünlerle ambalajlayan, kamuoyunda saygınlığı olan kurum ve kuruluşların onayını ima eden ifade ve logolar kullanan firmalara çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Tespit edilen ihlallerde, üretici ve satıcı firmaların savunmaları alınırken mevzuata aykırı her bir reklam için 54 bin 987 lira, haksız ticari uygulamalar için 550 bin 59 lira idari para cezası veriliyor. Ambalajlı ürün tanıtımlarına ilişkin bu yıl 22 dosya incelendi. Yanıltıcı olduğu tespit edilen 17 dosyadan 14’üne durdurma cezası verilirken 3 dosya hakkında hem durdurma hem de 660 bin 33 lira idari para cezası uygulandı.





Zeytinyağında fon kesintisi kalktı

Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına uygulanan fon kesintisi kaldırıldı. Rekabetçi sezon şartlarına uyum amacıyla uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisinin kaldırılmasına karar verildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Avrupa’da yaşanan kuraklık nedeniyle İspanya ve İtalya başta olmak üzere dünyada zeytinyağı üretiminin yüzde 20 azaldığı, Türkiye’nin üretiminin ise yüzde 62 artış gösterdiği 2022/2023 sezonunda dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlanması amacından hareketle, her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 sent kesinti yapılması hususunu düzenleyen 7391 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girmişti.





GÖZÜME TAKILANLAR

Denetimler tüm yurtta

Okul ve yurtların kantin ve yemekhanelerinde gıda denetimleri başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ülke genelindeki yaklaşık 23 bin okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin yemekhane ve kantinlerinde denetime başladı. 2 hafta boyunca 81 iki kapsayan denetim çalışmasında 8 binin üzerinde personel görev alıyor.





Patates kızartması yarışı

ABD’de başkanlık yarışı kızıştı. Başkan adayı Kamala Harris katıldığı bir programda gençliğinde bir fast food restoran zincirinin şubesinde çalıştığını ve patates kızarttığını söylemişti. Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ise Pensilvanya’daki seçim çalışmaları sırasında bir fast food restoran şubesinde patates kızartması yapıp müşterilere servis ederek rakibine cevap verdi.





Kebabın sayısal festivali

17-20 Ekim’de “Kökleriyle Adana” temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 800 binden fazla kişiyi ağırladı. Merkez Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 500 bin şiş et ve 400 bin şişe şalgam tüketildi. Festival boyunca şehirdeki otellerin 13 bin yatak kapasitesinin tamamı doldu. Toplam 3,7 milyar liralık bir ekonomik değer oluştu.





Öyle sofralar gördüm ki İnsan kasları vardı tabaklarda Sezai Karakoç (“Aşka Dair” şiirinden)

İskilip dolması

Coğrafi işaretli İskilip dolması Çorum’un coğrafi işaret tescilli özel lezzetidir. Adını İskilip ilçesinden alan İskilip dolması 2008’de coğrafi işaret belgesini aldı. Düğünlerin özel yemeği olarak biliniyor. Bunun yanısıra mevlitlerde, bayramlarda, özel günlerde de hazırlanır. Geçmişi Osmanlı mutfağına dayanyoır. “Ca dolması” olarak da bilinen geleneksel bir yemektir.

Kullanılan malzemeler; 1 kg pirinç, 3 kg kemikli dana eti, 300 gr tereyağı, 1 su bardağı zeytinyağı, 2 orta boy kuru soğan, 1 çay kaşığı karabiber, tuz ve su. Kazan eti sosu için de birer yemek kaşığı tereyağı ile zeytiyağı, bir soğan ve tuz gerekiyor.

Dolma için pirinç ıslatılıp uzun bir süre kaynatıldıktan sonra “ca” denilen özel bez torbaya konulur. Dolma için buhara dayanıklı pirinç kullanılmalı. Büyük bir kazana ise önce etler, üzerine de pilavla dolu torba yerleştirilir. Altına kemikli dana eti, tereyağı, soğan, karabiber, tuz ilave ediliyor, kazanın kapağı kapatılıyor. Kazanın kapağı kapatılıp bir tek buhar deliği bırakılarak etrafı hamurla kaplanır. Meşe odunu ile kısık ateşte 12 saatte pişirilir. Yoğun lezzete sahip olması pilavın etin buharıyla yavaş yavaş pişirilmesinden kaynaklanıyor. Sirke salatası ile servis ediliyor.











