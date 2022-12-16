Metro hattında yapılacak entegrasyon çalışmaları ertelendi

Spor

Eski şampiyondan Verstappen övgüleri

Formula 1'de takımların yeni sezon öncesi hazırlıklar sürerken eski pilotlar da değerlendirmelerine devam ediyor. Yeni nesil pilotlar arasında en iyisi olarak görülen iki kez üst üste Dünya Şampiyonu Max Verstappen için bir övgü de 2016 şampiyonu Nico Rosberg'ten geldi. Alman şampiyon, genç Hollandalı için, "Bu kadar yetenekli ve kusursuz olması inanılmaz" dedi.