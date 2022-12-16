Metro hattında yapılacak entegrasyon çalışmaları ertelendi

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz 16-17 Aralık tarihlerinde 00.00'da sona erecek ve gece metrosu hizmeti verilemeyecektir" ifadeleri kullanmıştı. Ancak daha sonra çalışmaların ertelendiği duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"16-17 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan entegrasyon çalışmaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Gece metrosu uygulaması cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gece devam edecek olup, seferlerimiz 66 saat kesintisiz gerçekleştirilecektir."