İstanbullular dikkat: Yenibosna metro istasyonu yarın açılıyor

Metro İstanbul, bir süredir hizmet dışı olan Yenibosna metro istasyonunun yarın yeniden açılacağını duyurdu. Yapılan açıklama şöyle: Yenibosna istasyonumuzu yenilenmiş olarak açıyoruz. M1A ve M9 metro hatlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olan, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın Yenibosna istasyonu 15 Aralık Perşembe günü hizmetinize açılıyor.

Yenibosna istasyonu, M9 hattı tamamlandığında İstanbul'un kuzey, güney ve doğu akslarını birbirine entegre edecek hattın önemli kavşak noktalarından biri olacak.