Gündem İstanbullular dikkat Yenibosna metro istasyonu yarın açılıyor
İSTANBUL

İstanbullular dikkat: Yenibosna metro istasyonu yarın açılıyor

Entegrasyon çalışmaları tamamlanan Yenibosna metro istasyonu yarın itibarıyla hizmete açılıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İstanbullular dikkat: Yenibosna metro istasyonu yarın açılıyor
Arşiv

Metro İstanbul, bir süredir hizmet dışı olan Yenibosna metro istasyonunun yarın yeniden açılacağını duyurdu. Yapılan açıklama şöyle: Yenibosna istasyonumuzu yenilenmiş olarak açıyoruz. M1A ve M9 metro hatlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olan, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın Yenibosna istasyonu 15 Aralık Perşembe günü hizmetinize açılıyor.

  • Yenibosna istasyonu, M9 hattı tamamlandığında İstanbul'un kuzey, güney ve doğu akslarını birbirine entegre edecek hattın önemli kavşak noktalarından biri olacak.
Bir yılda 1 milyon kişi akın etti

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti

Herkes görmek için bölgeye geliyor.
İkinci finalist belli oluyor

İkinci finalist belli oluyor

​Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.
Borsa İstanbulda gong Platform Turizm için çaldı

Türkmen gazının<br>nakline başlamalıyız

Türkmen gazının
nakline başlamalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi zirvede önemli açıklamalarda bulundu.

'Diğer ücretleri rahatlatacak bir düzeyde olacak.'

​Vakıf ve cemaatleri hedef alıp tehdit ettiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.