İstanbullular dikkat: Yenibosna metro istasyonu yarın açılıyor

Metro İstanbul, bir süredir hizmet dışı olan Yenibosna metro istasyonunun yarın yeniden açılacağını duyurdu. Yapılan açıklama şöyle: Yenibosna istasyonumuzu yenilenmiş olarak açıyoruz. M1A ve M9 metro hatlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olan, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın Yenibosna istasyonu 15 Aralık Perşembe günü hizmetinize açılıyor.
- Yenibosna istasyonu, M9 hattı tamamlandığında İstanbul'un kuzey, güney ve doğu akslarını birbirine entegre edecek hattın önemli kavşak noktalarından biri olacak.