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Metrobüs yolu hayrete düşürdü: Demirden levhalarla kapattılar

Metrobüs yolu hayrete düşürdü: Demirden levhalarla kapattılar

09:0017/04/2025, Perşembe
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Metrobüs yolu.
Metrobüs yolu.

Her gün on binlerce kişinin kullandığı metrobüs yolunda erime ve çökmeler meydana gelince İBB çözümü demir levhalarla kapattı. Sosyal medyada durumu paylaşan vatandaşlar İBB yönetimine isyan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 20 yıl garantili olduğunu söylediği beyaz yollar artan hava sıcaklıklarına karşı gelememişti. Her gün on binlerce kişinin kullandığı metrobüs yolunda erime ve çökmeler meydana gelince İBB çözümü demir levhalarla kapattı.


GÖRÜNTÜLER YOK ARTIK DEDİRTTİ!

Sosyal medyada durumu paylaşan vatandaşlar İBB yönetimine isyan etti.


İşte o skandal görüntü:
#Metrobüs
#Demir Levha
#İBB
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