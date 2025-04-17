Metrobüs yolu hayrete düşürdü: Demirden levhalarla kapattılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 20 yıl garantili olduğunu söylediği beyaz yollar artan hava sıcaklıklarına karşı gelememişti. Her gün on binlerce kişinin kullandığı metrobüs yolunda erime ve çökmeler meydana gelince İBB çözümü demir levhalarla kapattı.