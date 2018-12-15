Mevlana’nın davetine icabet ettik

Büyük İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri, 745. vuslat yıl dönümünde Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen “Şeb-i Arus” programı ile anıldı. Galata Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilen anma programına Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra farklı dinlere mensup cemaat liderleri, konsoloslar, iş, sanat, spor ve medya camiasından çok sayıda davetli katıldı. Anma programında yapılan sema gösterisi ise büyük beğeni topladı.

ÖĞÜTLERİ HALA TAZE

Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana vefatının 745. sene-i devriyesinde yad edildiğini söyleyen Beyoğlu Belediye

Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Mevlana, beden kafesini terk edeli 745 yıl oldu. Buna rağmen onun nefesi, ‘Ne olursan ol, gel’ davetini sanki dün söylenmiş kadar taze ve diriliğini koruyor. Milyonlarca insan, Onun eserleriyle kendine gitmeye, hakikati aramaya ve bulmaya gayret ediyor. İlahi ışığın peşinde adeta bir pervane gibi dönüyor. Bizler de bu davete icabet ederek Galata Mevlevihanesi’nde buluştuk” dedi. Demircan, “Burası umut dergahıdır. Müslümanın, Hristiyanın, Musevinin ve ateşperestin yatacağı toprak da bir. İçtiğimiz su, ikiye böldüğümüz ekmek, hepimizin alnındaki vahdet mührü de bir. Bu zarif buluşma Mevlana’yı daha iyi anlamaya ve davetine icabet etmeye vesile olsun” şeklinde konuştu.

ETKİNLİĞE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen geceye Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Sanatçı Orhan Gencebay, Arjantin Başkonsolosu Martin Laffourge, Brezilya Başkonsolosu Paulo Roberto França, Fas Başkonsolosu Mhamed Ifrıquine, Hırvatistan Başkonsolosu Vesna Fabris, İtalya Başkonsolosu Elena Sgarbi, Romanya Başkonsolosu Adriana Ciamba , Meksika Başkonsolosu Julio Cesar Escobedo Flores, İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Gianni Vinciguerra, Romen Kültür Merkezi Müdürü Nadia Tunsu ve Amerika Başkonsolosluğu’ndan Konsolos Yardımcısı Esther Joe’nin yanı sıra iş, sanat, spor ve medya camiasından çok sayıda davetli katıldı.