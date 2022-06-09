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İSTANBUL

Mevla’ya uğurladık

Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, dün ikindi vakti Eyüp Sultan Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Mevlanamızı Mevla’ya uğurladık” dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, “Güzel yaşadı güzel öldü” ifadelerini kullandı. Mevlana İdris’in tabutunu çocukları Nedim Ali ve Behram taşıdı.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
Mevla’ya uğurladık
Mevlana İdris Zengin

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, dün ikindi vakti Eyüp Sultan Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı. Zengin’in cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında vefat eden şair için düzenlenen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, gazeteciler, sanat ve edebiyat dünyasının tanınmış isimleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Nedim Ali ve Behran Zengin, babalarının tabutunu omuzladı.
Nedim Ali ve Behran Zengin, babalarının tabutunu omuzladı.

MÜSLÜMANCA DURUŞU VARDI

  • Ailesi ve yakınlara cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Zengin’in cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı. Cemaatten Zengin için helallik alan Erbaş, şu ifadeleri kullandı: “Mevlanamızı Mevla’ya uğurladık. Kimsenin bilmediği bir şeyi söyleyeceğim; Mevlana, Hz Muhammed’in kitabının ikinci yazarıydı. Benim editörlüğümdeydi üçümüz çalışırdık. O çocuk diline çevirirdi. Çok nazik kibar Müslümanca bir duruşa sahipti. Yazdıkları Allah rızası için, dinimizi çocuklara tanıtmak içindi. Bu çok önemli. Rabbim yazdıklarını sadaka-i cariye olarak karşısına çıkartsın”

GÜZEL YAŞADI GÜZEL ÖLDÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, Mevlana İdris Zengin ile son 2 yıldır yakın çalıştıklarını ifade etti. Şentop şunları kaydetti: “Bugüne kadar birçok cenazede büyüklerimizi dostlarımızı kaybettik. Hepsinin ayrıcalıklı yeri var, Mevlana İdris’in hepsinden ayrı bir yeri var. Onu bir kategoriye koyamayız, nevi şahsına münhasırdır. Ölüm hayatın bir parçası. Dünya hayatımızı tamamladık başka bir aleme geçiyoruz. Güzel yaşadı güzel öldü.” Zengin naaşı, namazın ardından gözyaşı ve dualarla Mihrişah Valide Sultan Haziresi’ne defnedildi.

MARAŞLI ŞAİRLERDEN

  • Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 1966’da dünyaya gelen Zengin, 1989’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İkindi Yazıları, Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikaye ve denemeleri yayımlanan Zengin, çocuk edebiyatı alanında da çok sayıda kitap kaleme aldı. Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987’de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998’de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. “Tuhaf Adamlar” serisindeki kitapları Almanya’daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı. “Asla ve Daima Nuri Pakdil” “Gül Sesleri” isimli belgeseller hazırladı.

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