MGK’da gündem Suriye harekâtı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 2 aylık aranın ardından bugün yoğun bir gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele. Suriye’ye ilişkin Tahran’da gerçekleştirilen Türkiye-İran-Rusya zirvesinin çıktılarının değerlendirileceği MGK’da, Suriye kuzeyine daha önce sinyali verilen yeni harekatın yol haritası ele alınacak. Rusya-Ukrayna ihtilafı ile Karadeniz’de öngörülen tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler, ABD’den F-16 alımı da masada olacak.