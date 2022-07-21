Gündem MGKda gündem Suriye harekatı
ANKARA

MGK’da gündem Suriye harekâtı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 2 aylık aranın ardından bugün yoğun bir gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Son dakika haberleri: MGK’da gündem Suriye harekâtı
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 2 aylık aranın ardından bugün yoğun bir gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele.

Harekatın yol haritası ele alınacak


Suriye’ye ilişkin Tahran’da gerçekleştirilen Türkiye-İran-Rusya zirvesinin çıktılarının değerlendirileceği MGK’da, Suriye kuzeyine daha önce sinyali verilen yeni harekatın yol haritası ele alınacak. Rusya-Ukrayna ihtilafı ile Karadeniz’de öngörülen tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler, ABD’den F-16 alımı da masada olacak.


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