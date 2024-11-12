MHP 'geciktirilmeden yapılması şart’ demişti: YSK Başkanı Yener'den ‘hazırız’ açıklaması

“Türk seçim sistemi tarihinde tarihi bir olay. Ahmet Yener Bey ile görüştük. Ahmet Yener Bey konuşmasında, ‘Biz Rusya seçimlerini, Azerbaycan seçimlerini inceledik. Amerikan seçimlerini inceledik. Artık dünyada değişim gelişim teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Ankara Üniversitesi ile de çalışıyoruz. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde..."