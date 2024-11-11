Kağıt yok seçim yapamayız

Ahmet Özay





Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya kriz üstüne kriz yaşıyor. Ukrayna savaşıyla enerji kirizi yaşayan, başta otomotiv endüstrisi olmak üzere birçok sektörde krize giren Almanya'da, üçlü koalisyon arasındaki gerilimin patlamasıyla siyasi kriz ve erken seçim gündeme geldi. Erken seçimimin ne zaman yapılacağına ilişkin Berlin'de çeşitli tarihler tartışılırken, mevcut krizlere şimdi de zarf ve kağıt sıkıntısı eklendi. Alman Seçim Kurulu Başkanı hükümete hitaben kaleme aldığı bir mektupla “Erken seçim için çok erken bir tarihin belirlenmemesi konusunda” yetkilileri uyardığı ortaya çıktı.





Olaf Scholz

SEÇİMLERE GÜVEN RİSKE GİREBİLİR

Federal Seçim Yetkilisi Ruth Brand, yeni seçimlerin ocak ya da şubat ayında yapılması durumunda “hesaplanamaz risklerin” ortaya çıkabileceğini dile getirdi. Başbakan Olaf Scholz'a (SPD) hitaben kaleme alınan mektupta yeni seçimler için acele edilmemesi çağrısında bulunularak “Ocak ya da Şubat 2025'te yapılacak bir erken seçimin zorlukları ve riskleri beraberinde getiriyor. Demokrasinin temel taşı genel seçimlerin dürüstlüğüne güvenin ihlal edilme riski yüksek” uyarısında bulundu.





YIL BAŞI KABUSU

Almanya’da seçimlerin düzgün yapılabilmesi için Federal Meclis'in feshinden itibaren 60 günlük sürede seçimin gerçekleşmesi gerekiyor. Alman Başbakanı parlamentonun feshi için 15 Ocak 2025'i öngörürken muhalefet derhal erken seçim istiyor. Alman Seçim Kurulu Başkanı Brand, “Seçim kararı Noel dönemine ile yeni yılın başlangıcına denk gelirse, 60 günlük çalışma süresi önemli ölçüde kısalacaktır” diye kaygılarını dile getiriyor. Seçim Kurulu Başkanının bu açıklamaları ise eyalet temsilcilerinden büyük bir tepki aldı.





SİSTEME KARŞI SORU İŞARETİ

Bavyera Eyaleti'nin Dijital İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Fabian Mehring açıklamayı eleştirdi ve bu açıklamanın “devletin örgütsel iflası” anlamına geldiğini vurguladı. '”Bu durum, birçok insanın ülkemizin ve yönetiminin artık düzgün işlemediği yönündeki hissiyatını pekiştiriyor” dedi. Federal Seçim Kurulu Başkanı Brand’a göre, seçimlerin Şubat 2025'ten önce gerçekleşmesi durumunda kağıt tedariki ve matbaa hizmetlerinin istenilen tarihe kadar devreye sokulmasında büyük bir sorun yaşanabilecek.





GARANTİ EDEMEYİZ UYARISI

Yeni bir seçime hazırlanmanın yanı sıra, oy kullanma merkezleri için uygun salonların tanzimi sandık görevlilerinin bulunması ve seçim belgelerinin hazırlanması ve oy pusulalarının ve zarflarının basılması, özellikle yurtdışında posta yoluyla oy kullanma belgelerinin zamanında gönderilmemesine yol açabilecek. Alman Başbakanına hitaben kaleme alınan yazıda “eksik seçim belgeleri, seçim kurullarının seçimin düzgün bir şekilde yapılmasını garanti edemeyeceği” hususu vurgulanıyor.















