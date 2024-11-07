Almanya'da hükümet krizi...Başbakan Olaf Scholz, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı. Alman medyasındaki haberlerde, Koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve FDP yetkililerinin aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Başbakanlıkta bir araya geldiği belirtildi. Lindner'in Scholz'a bu görüşmede erken seçim önerisinde bulunduğu aktarılan haberlerde, ancak Scholz'un bunu reddettiği bildirildi.