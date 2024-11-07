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Almanya'da hükümet krizi

Almanya'da hükümet krizi

04:007/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
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Olaf Scholz
Olaf Scholz

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, koalisyon ortağı bakanı görevden aldı, hükümet krizi patlak verdi.

Almanya'da hükümet krizi...Başbakan Olaf Scholz, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı. Alman medyasındaki haberlerde, Koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve FDP yetkililerinin aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Başbakanlıkta bir araya geldiği belirtildi. Lindner'in Scholz'a bu görüşmede erken seçim önerisinde bulunduğu aktarılan haberlerde, ancak Scholz'un bunu reddettiği bildirildi.




#almanya
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#Olaf Scholz

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