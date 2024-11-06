İsrail’e silah satmayın

Avrupa'da yedi ülkede yapılan bir anket, kamuoyunun işgalci güç İsrail'e karşı büyük tepki gösterdiğini ve önlemler alınmasını istediğini ortaya koydu. Yedi ülkenin dahil bir ankete göre, katılımcıların büyük çoğunluğu İsrail'in Gazze'ye, Lübnan'a ve İran'a yönelik saldırılarının haksız olduğuna inanıyor. Topyekûn savaş çıkması durumunda ise yedi ülkede en yaygın görüş Avrupa ve ABD'nin İsrail'e askeri yardım yapmaması gerektiği yönünde. YouGov Eurotrack'in Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İsveç, Danimarka ve İngiltere'de yaptığı ankete göre, yedi ülkenin tamamında güçlü bir çoğunluk, İsrail'in bölgeyi ateş çemberine dönüştüren saldırılarını haksız buluyor. Ankete katılanların ezici çoğunluğu Ortadoğu'da İsrail ve İran'ı içeren tam ölçekli bir savaşın kaçınılmaz olduğunu ve böyle bir durumda, ABD ve Avrupa'nın İsrail'e askeri yardım durdurması gerektiğini belirtti.