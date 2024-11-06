İsrail’e silah satmayın

YouGov Eurotrack’in Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İsveç, Danimarka ve İngiltere’de yaptığı anket, Avrupa kamuoyunun İsrail’e silah satışının durdurulmasını istediğini gösteriyor. Çoğunluk, İsrail’in bölgeyi ateş çemberine dönüştüren saldırılarını da haksız buluyor.
Avrupa'da yedi ülkede yapılan bir anket, kamuoyunun işgalci güç İsrail'e karşı büyük tepki gösterdiğini ve önlemler alınmasını istediğini ortaya koydu. Yedi ülkenin dahil bir ankete göre, katılımcıların büyük çoğunluğu İsrail'in Gazze'ye, Lübnan'a ve İran'a yönelik saldırılarının haksız olduğuna inanıyor. Topyekûn savaş çıkması durumunda ise yedi ülkede en yaygın görüş Avrupa ve ABD'nin İsrail'e askeri yardım yapmaması gerektiği yönünde. YouGov Eurotrack'in Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İsveç, Danimarka ve İngiltere'de yaptığı ankete göre, yedi ülkenin tamamında güçlü bir çoğunluk, İsrail'in bölgeyi ateş çemberine dönüştüren saldırılarını haksız buluyor. Ankete katılanların ezici çoğunluğu Ortadoğu'da İsrail ve İran'ı içeren tam ölçekli bir savaşın kaçınılmaz olduğunu ve böyle bir durumda, ABD ve Avrupa'nın İsrail'e askeri yardım durdurması gerektiğini belirtti.
DİPLOMATİK ADIMLAR
Ankete karılan ülkelerde en yaygın kanaat (Almanya'da yüzde 43, Fransa'da yüzde 46, İngiltere'de yüzde 47, İtalya'da yüzde 57 ve İspanya'da yüzde 65) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının haklı olmadığı yönünde. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları da yedi ülkenin tamamında haksız bulundu. 7 Ekim'den bugüne Avrupa'da İsrail karşıtı gösterilerin hız kesmeden devam ettiği biliniyor. İspanya, İrlanda, Norveç gibi ülkeler bu süreçte Filistin Devletini tanıdıklarını ilan ettiler. Yine İtalya, İsrail'e silah satışını durdururken, işgalci güçle diplomatik olarak karşı karşıya gelmekten de geri adım atmadı. İspanya ve İrlanda ise Avrupa Birliği'ne İsrail ile mevcut serbest ticaret anlaşmasının askıya alınma çağrısında bulunuyor. Türkiye'nin başını çektiği ve aralarında Norveç'in de olduğu 52 ülke geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'e İsrail'e silah ambargosu uygulanması için bir mektup da sundu.