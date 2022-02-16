MHP lideri Bahçeli: 28 Şubat tesadüf değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP öncülüğünde toplanan ‘yuvarlak masa’nın mutabakat metnini açıklayacağı 28 Şubat’ın özellikle seçildiğini söyledi. Muhalefetin yuvarlak masada yaptığı 6’lı toplantıyla ilgili olarak Bahçeli, “Bunların işi gücü toplanıp toplanıp dağılmak, masa etrafında ömür tüketmektir. Bildikleri bir şey yok, cumhurbaşkanı adayları yok, stratejik hedefleri yok. Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar” dedi.

6+1 FORMATINDA BULUŞTULAR

Bahçeli şöyle devam etti:

“Zorlaya zorlaya altı sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular. Yeni bir şey söylemekten, ortak bir siyasi program üretme becerisinden mahrumiyetlerinin ileri düzeyde olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçme amacından başka hiçbir müşterek noktası olmayan görünüşte altı, gerçekte yedi partinin bir siyasi dağılma içinde oldukları yeniden belli olmuştur. Eskiye dönme niyeti bir reform değil, revizyonist bir mantığın çıpasıdır.”

ALTISINI TOPLASANIZ BİR ETMEZ

“Mutabakat metnini de 28 Şubat 2022 tarihinde açıklayacaklarmış. 28 Şubat’a gün vermesi elbette tesadüfi değildir, su aka aka yatağını bulmuş, zillet koalisyonu tarafını deşifre etmiştir. Bu ittifak içten içe çürümüş, çözülmüş, çökmüştür. Onlar 28 Şubat 2022’ye hazırlansınlar, biz 29 Ekim 2023’e hazırlık yapacağız.”

OYNAT 00:51 Devlet Bahçeli: Bunların işi gücü toplanıp toplanıp dağılmak, masa etrafında ömür tüketmektir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde bir araya gelen 6 muhalefet liderinin buluşmasına ilişkin konuştu.



Bahçeli, 'Dış politikada çıtları çıkmaz, Yunanistan Ege ve Akdeniz'de mütecaviz tutumunu genişletirken, gayri askeri statüdeki adaları ihlal ederken b CHP'linin veya herhangi bir ittifak ortağının milli bir duruşla itiraz ettiği görülmemiştir.



Ne CHP ne de diğer zillet paydaşlarının milli meselelerde, Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel ve küresel sorunlar hakkında tek kelime ettiklerine şahitlik eden yoktur. Bunların işi gücü toplanıp toplanıp dağılmak, masa etrafında ömür tüketmektir.' BiP'te paylaş

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MASADA GİZLİ AYAK HDP

“Bizim masamız yuvarlak değil, köşelidir. Bunların altısını toplasınız bir etmez. Masa diktörtgen, kare olsaydı dört ayağı olurdu. Ama yuvarlak masa olunca ayak bir. O da gizli ayak. Yani HDP. Şu hale bakın. Şurada altılı ganyan. Ortada HDP. Yanında Avrupa Konseyi, ABD ve AB. Hazırladıkları bir sayfalık metnin içerisinde de bunların normlarına kalacaklarmış. Bunların normları hangileri, birleştikleri yer HDP. Kullandıkları yer altılı ganyan. İmralı canisinin demokratik cumhuriyet uydurması, bunların elinde demokratik Türkiye olarak formüle edilmiştir.”

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Elektriği devlet dağıtsın

Temel gıdada uygulanan KDV indirimine değinen Bahçeli, “Devlet üzerine düşeni yapmış, sorumluluk sırası ekonomik aktörlere gelmiştir. Fiyat etiketlerini vatandaşlarımız lehine düzeltmeyenler hakkında gerekli adli ve idari takibat yapılmalı, en ağır cezalar uygulanmalıdır” dedi. Bahçeli, elektrik faturalarındaki düzenlemeye ilişkin de “Bilhassa elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Denetim yetkisi TEDAŞ’a tekraren verilmelidir. Dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına da müsaade edilmemelidir. Dağıtımının devlet eliyle, perakende elektrik faaliyetlerinin de özel sektör kanalıyla yapılması, ilaveten elektriğin üzerindeki vergi yükünün azaltılması maruz kaldığımız sorunları hafifletecektir” diye konuştu.