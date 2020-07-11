MHP lideri Bahçeli'den Ayasofya mesajı: Artık tüm hesapları bozacağız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ayasofya mesajı geldi. Bahçeli açıklamasında, "Vakıf malı olan Ayasofya’nın, vakfiyesine muvafık şekilde cami olarak kullanılması milletimizin uzun yıllardır hasreti ve beklentisidir. Aynı zamanda eşsiz bir mimarlık ve sanat abidesi olan Ayasofya’nın ibadete açılması inanç haklarımızın mecburi bir gereğidir. Aksi bir iddia ve ileri sürülecek ifade hükümsüz ve temelsizdir. Artık söz dinleyen değil sözü dinlenen, üzerinde hesap yapılan değil hesapları bozan bir ülke gerçeğine herkes alışmalı, buna saygı duymalı, sonuçlarına hazır olmalıdır" dedi. Bahçeli, "Küstah bir dille, 'Türkler Ayasofya’yı ibadete açmaya cesaret edemezler' diyen Yunanistan Başpiskoposu, bundan sonra ağır bir mahcubiyet ve mağlubiyet travmasına gömülecek, nifak saçan ağzını bıçak bile açamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 11 Temmuz 2020, 15:17 Son Güncelleme: 11 Temmuz 2020, 15:58 DHA