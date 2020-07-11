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Gündem MHP lideri Bahçeliden Ayasofya mesajı Artık tüm hesapları bozacağız
POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'den Ayasofya mesajı: Artık tüm hesapları bozacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ayasofya mesajı geldi. Bahçeli açıklamasında, "Vakıf malı olan Ayasofya’nın, vakfiyesine muvafık şekilde cami olarak kullanılması milletimizin uzun yıllardır hasreti ve beklentisidir. Aynı zamanda eşsiz bir mimarlık ve sanat abidesi olan Ayasofya’nın ibadete açılması inanç haklarımızın mecburi bir gereğidir. Aksi bir iddia ve ileri sürülecek ifade hükümsüz ve temelsizdir. Artık söz dinleyen değil sözü dinlenen, üzerinde hesap yapılan değil hesapları bozan bir ülke gerçeğine herkes alışmalı, buna saygı duymalı, sonuçlarına hazır olmalıdır" dedi. Bahçeli, "Küstah bir dille, 'Türkler Ayasofya’yı ibadete açmaya cesaret edemezler' diyen Yunanistan Başpiskoposu, bundan sonra ağır bir mahcubiyet ve mağlubiyet travmasına gömülecek, nifak saçan ağzını bıçak bile açamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı. MHP lideri Bahçeli son dakika açıklamasında, Ayasofya'nın ibadete açılmasını da değerlendirdi. Bahçeli açıklamasında, "Artık söz dinleyen değil sözü dinlenen, üzerinde hesap yapılan değil hesapları bozan bir ülke gerçeğine herkes alışmalı, buna saygı duymalı, sonuçlarına hazır olmalıdır. ABD yönetiminin 'Hayal kırıklığı' yorumu cibilliyetsiz ve ciddiyetsiz bir ithamdır" ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl'ın sesinden
OYNAT 01:36
Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,
“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yürekleri titreten Ayasofya paylaşımı
OYNAT 03:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yürekleri titreten Ayasofya paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan, saat 20.53'te gerçekleştirdiği Millete Sesleniş konuşmasından bir kesit paylaştı. Erdoğan konuşmasında, 'Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi, sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir' ifadelerini kullandı.


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