MHP lideri Bahçeli'den Ayasofya mesajı: Artık tüm hesapları bozacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ayasofya mesajı geldi. Bahçeli açıklamasında, "Vakıf malı olan Ayasofya’nın, vakfiyesine muvafık şekilde cami olarak kullanılması milletimizin uzun yıllardır hasreti ve beklentisidir. Aynı zamanda eşsiz bir mimarlık ve sanat abidesi olan Ayasofya’nın ibadete açılması inanç haklarımızın mecburi bir gereğidir. Aksi bir iddia ve ileri sürülecek ifade hükümsüz ve temelsizdir. Artık söz dinleyen değil sözü dinlenen, üzerinde hesap yapılan değil hesapları bozan bir ülke gerçeğine herkes alışmalı, buna saygı duymalı, sonuçlarına hazır olmalıdır" dedi. Bahçeli, "Küstah bir dille, 'Türkler Ayasofya’yı ibadete açmaya cesaret edemezler' diyen Yunanistan Başpiskoposu, bundan sonra ağır bir mahcubiyet ve mağlubiyet travmasına gömülecek, nifak saçan ağzını bıçak bile açamayacaktır" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı. MHP lideri Bahçeli son dakika açıklamasında, Ayasofya'nın ibadete açılmasını da değerlendirdi. Bahçeli açıklamasında, "Artık söz dinleyen değil sözü dinlenen, üzerinde hesap yapılan değil hesapları bozan bir ülke gerçeğine herkes alışmalı, buna saygı duymalı, sonuçlarına hazır olmalıdır. ABD yönetiminin 'Hayal kırıklığı' yorumu cibilliyetsiz ve ciddiyetsiz bir ithamdır" ifadelerini kullandı.