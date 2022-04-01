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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'den Ramazan ayı mesajı

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, "Zulmün son bulduğu, adil ve hakkaniyetli münasebetlerin çok olduğu, barış, refah, istikrar ve huzurun kol gezdiği bir dünyaya ulaşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
MHP lideri Bahçeliden Ramazan ayı mesajı
Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zulmün son bulduğu, adil ve hakkaniyetli münasebetlerin çok olduğu, barış, refah, istikrar ve huzurun kol gezdiği bir dünyaya ulaşmayı diliyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam âleminin Ramazan-ı Şerif-i mübarek; nice güzelliklere, nice yükselişlere de vesile olsun" dedi. MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, "Müstesna bir ayın, mübarek bir zaman aralığının, 11 ayın sultanı mukaddes bir dönemin bir kez daha feyzine, tekraren faziletine, yeniden bereket ve nimetine vasıl olmanın manevi bahtiyarlığını yaşıyoruz. Nitekim Ramazan-ı Şerif-i karşılamanın heyecan ve huzurunu tadıyoruz. Ramazan öyle bir lütuf, merhamet ve rahmet ayıdır ki, cennetin kapıları ardına kadar açılırken cehennemin kapıları kapatılır, dahası şeytanlar zincire vurulur. Müslüman gönüller af ve mağfiret ikramıyla mükafatlandırılıp hakikat, hidayet ve hikmet ihsanıyla taltif edilirler.

' Ramazan ayı barış ve kardeşlik sağanağıdır'

Bu kutlu günler aynı zamanda iç muhasebe yapmamız için bir fırsat, tefekkür vasıtasıyla akıp giden hayat ırmağını samimiyetle gözden geçirmemiz için bir imkandır. Ramazan, yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedestenidir. Fitrelerimizle, zekâtlarımızla, sadakalarımızla ihtiyaç sahibi insanlarımızın elinden tutmak, dualarını almak, paylaşmanın ve bölüşmenin müthiş hazzına hep birlikte mazhar olmak şükür borcumuz, maddi sorumluluğumuzdur. Nihayet Ramazan ayı barış ve kardeşlik sağanağıdır.

'Nice güzelliklere, nice yükselişlere de vesile olsun'

Sahurdan teravih namazına, oruç saatlerinden iftar sofrasına kadar biz olalım, iri olalım, Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini hep birlikte gösterelim. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' seslenişiyle asırların ufkunu aydınlatan Efendimizin izinden gidelim. Zulmün son bulduğu, adil ve hakkaniyetli münasebetlerin çok olduğu, barış, refah, istikrar ve huzurun kol gezdiği bir dünyaya ulaşmayı diliyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam âleminin Ramazan-ı Şerif-i mübarek; nice güzelliklere, nice yükselişlere de vesile olsun" dedi.

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