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MHP lideri Devlet Bahçeli Pervin Buldan'ı aradı

MHP lideri Devlet Bahçeli Pervin Buldan'ı aradı

13:4611/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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MHP lideri Devlet Bahçeli Pervin Buldan'ı aradı
MHP lideri Devlet Bahçeli Pervin Buldan'ı aradı

MHP Lideri, terör örgütü PKK'da 30 teröristin silah bırakmasının ardından DEM Partili Pervin Buldan'ı arayarak bir görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli'nin görüşmesinde Buldan'a teşekkür ettiği kaydedildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silah bırakması sonrası Pervin Buldan'ı aradı.


PKK'nın, kendini feshettikten sonra bu süreçteki en kritik adımı bugün atıldı. İmralı’dan gelen açıklamanın ardından, terör örgütü PKK 47 yıl sonra silah bıraktı. PKK'nın silah bırakmasına yönelik açıklama yapan Bahçeli, "Türkiye ve bölge açısından fevkalade önemde günler yaşanmakta." dedi.


"Terörsüz Türkiye" hedefinin miladı

Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın silah bırakmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Hakikaten hem Türkiye’miz hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır" dedi.


Bahçeli, Türkiye'nin ve mücavir bölgelerin yepyeni ve ümit dolu bir döneme girdiğini belirterek, bölücü terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını ve bu kapsamda yaşanan tarihi gelişmeleri "Terörsüz Türkiye" hedefinin bir miladı olarak nitelendirdi.


Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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