MHP MYK Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı

Devlet Bahçeli: "Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik iyileştirici ve müspet açıklamaları destekliyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli, ''Alevi islam inancına sahip kardeşlerimizin haklı talepleri vardır. Bu talepler karşılanmalı ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır. Cami ne kadar bizimse Cemevi de o kadar bizimdir. Hz. Ali diyordu ki gönülleriniz bir olmadıkça sayıca fazla olmanızın önemi yoktur. Bizim derdimiz gönüller yıkmak değil bir olmaktır. Alevi kardeşlerimizin hayatında tartışılmaz bir yer etmiş olan cemevi gerçeği siyasi kaygılardan uzak cami-cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edilmelidir. Cami de cemevi de bizimdir, hepimiz Müslümanız. Kerbela ortak sızımız, Hz. Ali manevi büyüğümüz. Cemevi hayatımızın vazgeçilmez gerçeğidir. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Kardeşlik ruhumuz sarsılırsa bunun geri dönüşü mümkün değildir. Türk milleti yapay ayrımlara fırsat vermeyecektir. Alevilik siyasi istismar aracı olmaktan çıkarılmalı. Siyasallaştırma çabalarına itibar edilmemeli'' dedi.