Gündem MHP MYK Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı
POLİTİKA

MHP MYK Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapıldı.

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Haber Merkezi AA
MHP MYK Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı
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Parti genel merkezindeki toplantıda, gündeme ilişkin siyasi gelişmeler ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin mitingleri ile parti tarafından seçim çalışmaları kapsamında organize edilen "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu", "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" ve "Adım Adım 2023 'Köyüm Benim' sohbet toplantıları" da ele alındı.

Bahçeli'nin toplantıda saha çalışmaları dolayısıyla MYK üyelerine teşekkür ettiği öğrenildi.

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Devlet Bahçeli:
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Devlet Bahçeli: "Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik iyileştirici ve müspet açıklamaları destekliyoruz"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli, ''Alevi islam inancına sahip kardeşlerimizin haklı talepleri vardır. Bu talepler karşılanmalı ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır. Cami ne kadar bizimse Cemevi de o kadar bizimdir. Hz. Ali diyordu ki gönülleriniz bir olmadıkça sayıca fazla olmanızın önemi yoktur. Bizim derdimiz gönüller yıkmak değil bir olmaktır. Alevi kardeşlerimizin hayatında tartışılmaz bir yer etmiş olan cemevi gerçeği siyasi kaygılardan uzak cami-cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edilmelidir. Cami de cemevi de bizimdir, hepimiz Müslümanız. Kerbela ortak sızımız, Hz. Ali manevi büyüğümüz. Cemevi hayatımızın vazgeçilmez gerçeğidir. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Kardeşlik ruhumuz sarsılırsa bunun geri dönüşü mümkün değildir. Türk milleti yapay ayrımlara fırsat vermeyecektir. Alevilik siyasi istismar aracı olmaktan çıkarılmalı. Siyasallaştırma çabalarına itibar edilmemeli'' dedi.

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