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MHP'de kurultay hazırlığı

17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek kurultayda genel başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu seçilecek.

16:33 - 15/03/2024 Cuma
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Ankara
Ankara

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kurultaya gidiyor...


Siyasi arenada yerel seçim hazırlıkları ve heyecanı sürerken MHP'de gözler, bir yandan pazar günü yapılacak kurultaya çevrildi.


İlçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan MHP, 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda 14. Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirecek.


MYK ve MDK seçilecek


"Ülke İçin Var Olduk/ Bir Ülküye Yar Olduk, Ülkeye Sevda / Ülküye Yemin" sloganıyla yapılacak kurultayda Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunu seçecek.


Yerel seçimden 14 gün önce yapılacak kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek.




#MHP
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#Kurultay
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