MHP'de kurultay hazırlığı

Siyasi arenada yerel seçim hazırlıkları ve heyecanı sürerken MHP'de gözler, bir yandan pazar günü yapılacak kurultaya çevrildi.

"Ülke İçin Var Olduk/ Bir Ülküye Yar Olduk, Ülkeye Sevda / Ülküye Yemin" sloganıyla yapılacak kurultayda Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunu seçecek.