MHP'de yerel seçim aday başvuru takvimi netleşti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP kurultayında Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala ve terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam vermesine sert çıkışan Bahçeli, "Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Biliniz ki bu tiplerden millete hayır gelmez" dedi. Bahçeli, genel başkanlığı kaybeden Kılıçdaroğlu'nun 'Sırtımdaki hançerler ile seçime girdim' sözlerini hatırlatarak bunların gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanma olduğunu ifade etti.