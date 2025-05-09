MHP'den PKK'nın kongre kararına ilk tepki: Kan ve kin devri kapandı

'Terörsüz Türkiye' sürecinde önemli bir aşamaya gelindi.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri ile başlayan Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne çağrısı ile devam eden süreçte yeni aşamaya geçiliyor.





PKK kongresini topladı





Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıdan sonra örgütün, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını aldığı belirtildi.





DEM Parti'nin yaptığı açıklamada, PKK geçen hafta kongresini topladı, fesih ve silah bırakma kararı aldı.





MHP'den açıklama





PKK'nın kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildiği duyurmasının ardından MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan bir açıklama geldi.





"Kan ve kin devri kapanmıştır"





Adan, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır." ifadelerini kullandı.





Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Celal Adan, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:





Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun.











