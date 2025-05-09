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MHP'den PKK'nın kongre kararına ilk tepki: Kan ve kin devri kapandı

MHP'den PKK'nın kongre kararına ilk tepki: Kan ve kin devri kapandı

17:359/05/2025, Cuma
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MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan.
MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan.

Terör örgütü PKK'nın örgütü feshetmeye ilişkin görüşmelerin gerçekleştiği kongrenin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan bir açıklama yaptı. Adan, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi sayesinde kan ve kin devri kapanmıştır" dedi.

'Terörsüz Türkiye'
sürecinde önemli bir aşamaya gelindi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri ile başlayan Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne çağrısı ile devam eden süreçte yeni aşamaya geçiliyor.


PKK kongresini topladı


Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıdan sonra örgütün, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını aldığı belirtildi.


DEM Parti'nin yaptığı açıklamada, PKK geçen hafta kongresini topladı, fesih ve silah bırakma kararı aldı.


MHP'den açıklama


PKK'nın kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildiği duyurmasının ardından MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan bir açıklama geldi.


"Kan ve kin devri kapanmıştır"


Adan, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır." ifadelerini kullandı.


Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Celal Adan, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:


Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun.




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