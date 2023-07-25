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MHP'nin yeni Ankara İl Başkanı belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ankara İl Başkanı olarak Ankara Büyükşehir ve Keçiören Belediye Meclis Üyesi Alparslan Doğan atandı.

13:27 . 25/07/2023 Salı
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Alparslan Doğan - Devlet Bahçeli

Alparslan Doğan - Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
'nin talimatıyla Ankara İl Başkanı olarak Ankara Büyükşehir ve Keçiören Belediye Meclis Üyesi Alparslan Doğan atandı.

MHP Ankara il başkanı Alparslan Doğan kimdir?

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi. 10 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan Doğan, Büyükboyalık Köyü İlkokulunda okudu. Liseyi ise Ayvalı Farabi Lisesinde tamamladı.

1990 ve 1994 yılları arasında Ülkü Ocaklarında aktif şekilde görev alan Doğan, 1994 senesinde Keçiören Belediyesi bünyesinde işe girdi. 1997 yılından itibaren emlak ve inşaat sektöründe çalıştı.

2005 yılında MHP Keçiören İlçe Başkanlığında göreve başlayan Doğan, 2014 senesinde İlçe Başkan Yardımcısı oldu. 2017 yılında MHP Keçiören İlçe Başkanlığı görevine atandı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Meclis Üyesi Aday listesinde MHP 1. sıra Cumhur İttifakı, ortak aday listesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi seçildi.

Alparslan Doğan, MHP lideri Devlet Bahçeli onayıyla MHP Ankara İl Başkanı olarak görevine devam edecek.



#MHP
#Devlet Bahçeli
#Ankara
19 dakika önce
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