MHP'nin yeni Ankara İl Başkanı belli oldu

'nin talimatıyla Ankara İl Başkanı olarak Ankara Büyükşehir ve Keçiören Belediye Meclis Üyesi Alparslan Doğan atandı.

'nin talimatıyla Ankara İl Başkanı olarak Ankara Büyükşehir ve Keçiören Belediye Meclis Üyesi Alparslan Doğan atandı.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi. 10 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan Doğan, Büyükboyalık Köyü İlkokulunda okudu. Liseyi ise Ayvalı Farabi Lisesinde tamamladı.