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Midyatlı mermercilerin altyapı sorununa çözüm

Midyatlı mermercilerin altyapı sorununa çözüm

04:0012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
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Sitede altyapı sorununun çözülmesiyle birlikte atölye sayısının artabileceğini belirten sanayi esnafı, emeği geçenlere teşekkür etti.
Sitede altyapı sorununun çözülmesiyle birlikte atölye sayısının artabileceğini belirten sanayi esnafı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayyum atanmasının ardından hizmet kalitesini artıran Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehri daha sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe taşımak amacıyla yatırımlarına devam ediyor. İlçe merkezleri ve kırsal mahallelerin altyapı sorunlarına çözüm sağlayacak kapsamlı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 22 atölyenin faaliyet gösterdiği Midyat Mermerciler Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirdiği bin 400 metre uzunluğundaki kanalizasyon çalışmalarını tamamladı.


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