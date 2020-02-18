Gündem Mikro çözümlere ağırlık
POLİTİKA

Mikro çözümlere ağırlık

Partinin hiç oy vermeyenlere ulaşması ve yeni eylem ile söylemler üzerinde çalışılıyor. Tüm toplumu ilgilendiren sorunların yanısıra mikro ölçekteki sorunların çözümlerine de ağırlık verilecek. Böylece AK Parti politikalarını benimseyenlerin yerel sorunlar nedeniyle oy vermemesinin önüne geçmek isteniyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
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AK Parti’yi 2023’e taşıyacak kadroların belirleneceği kongre süreci devam ederken, 2023 seçimleri için strateji belirleme çalışmaları da başladı.

AK Parti kurmayları tarafından üzerinde çalışılan stratejiler kapsamında toplumun daha geniş kesimine ulaşmak ve partiye olan desteğin artırılması için atılması gereken adımlar üzerinde duruluyor. Bu kapsamda AK Parti’nin kuruluş süreci göz önünde alınarak yeni eylem ve söylemlerin gündeme gelebileceği de değerlendiriliyor. Daha önce AK Parti politikalarını beğenen ama partiye hiç oy vermemiş kitlelere ulaşılması ve onların ikna edilmesi için politika ve söylemler geliştirilecek.

MİKRO SORUNLARA ÇÖZÜM

  • Tüm toplumu ilgilendiren sorunların yanı sıra mikro ölçekteki sorunların çözümü için atılacak adımlar da gündemde olacak. Genel anlamda AK Parti’nin politikalarını destekleyenlerin, yerel ölçekli adımlar nedeni ile oy vermemelerin de bu şekilde önüne geçilmesi amaçlanacak.

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