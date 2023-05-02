Mikrofonu bırakmadılar

Seçim öncesi miting sınavı vermek yerine süreci sınırlı temasın olduğu ziyaretlerle geçirmeye çalışan 7’li Masa’nın küçük ortakları, CHP’nin önceki gün İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği mitingde meydan hasretine son verdi. En son platforma çıkan Kemal Kılıçdaroğlu 18 dakika konuşurken, bazı ortaklarının ondan fazla konuşması dikkat çekti.

TANSİYON DÜŞTÜ

Mitingin en uzun konuşmasını 27 dakika ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptı. Davutoğlu’nu 17 dakika ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal izledi. Uzayan konuşmalar nedeniyle seçim meydanında tansiyonun yer yer düştüğü gözlendi. DEVA, SP ve İYİ Parti liderleri ise Kılıçdaroğlu’ndan kısa konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 11, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 10, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ise 8 dakika halka hitap etti.

İSTANBUL MİTİNGİ ÖNE ÇEKİLDİ

7'li Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’nun İstanbul mitingi de 1 gün öne çekildi. Kılıçdaroğlu’nun 7 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyük İstanbul Mitingi ile aynı güne denk gelen mitingi 6 Mayıs’ta Maltepe’de yapılacak. Kılıçdaroğlu bugün Ağrı ve Van’da, yarın Sinop ve Ordu’da, 4 Mayıs’ta ise Niğde ve Denizli’de olacak.

Mitingte Yeşil Sol bayrağı

7’li Masa’nin İzmir mitingine, HDP’li adayların listesinden seçime girdiği Yeşil Sol Parti de destek verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in konuştuğu esnada Türk bayraklarının arasında Yeşil Sol Parti bayrağı açıldı. Onun yanında açılan “KHK’lılar” yazlı bir pankart da ayrıca dikkat çekti.







